Feira do Peixe Vivo encerra em Caxias do Sul com 18 toneladas comercializadas

Feira do Peixe Vivo ocorreu na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Feira do Peixe Vivo encerrou em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (2), com 18 toneladas comercializadas. Os produtores vendiam o pescado desde terça-feira (31) na Praça Dante Alighieri. A ação faz parte da programação da Semana Santa no município.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto, afirmou que as vendas superaram as expectativas. A projeção inicial era de 15 toneladas.

— Segundo o relato dos próprios piscicultores, foi muito boa a comercialização. Inclusive, praticamente terminaram antes do horário previsto. Então, pode ser que alguns compradores que foram lá não conseguiram comprar o peixe, porque ele tinha acabado — destacou o secretário.

O saldo positivo foi conquistado mesmo com um aumento médio de 8,82% no valor do quilo do peixe. As carpas comuns foram vendidas a R$ 19/kg, a carpa capim e tilápias a R$ 23/kg, e o bagre a R$ 25,9/kg. A elevação do valor aconteceu, principalmente, a dois fatores: a ausência de reajuste nos últimos dois anos e o aumento dos custos de manutenção dos animais.