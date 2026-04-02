Geral

Balanço
Notícia

Feira do Peixe Vivo encerra em Caxias do Sul com 18 toneladas comercializadas

Ação faz parte da programação da Semana Santa no município. Produtores ficaram de terça (31) a quinta (2) na Praça Dante Alighieri

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS