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Famílias pré-habilitadas no Minha Casa, Minha Vida devem se apresentar até quinta-feira na prefeitura de Caxias do Sul

Quem não comparecer à Secretaria da Habitação até o dia 30 de abril será desclassificado e substituído pelos suplentes

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