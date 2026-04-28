Famílias pré-habilitadas no Minha Casa, Minha Vida devem se apresentar até quinta-feira na prefeitura de Caxias do Sul

Porthus Junior / Agencia RBS

As famílias pré-habilitadas no Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida San Gennaro I e II devem se apresentar até a quinta-feira, dia 30 de abril, na prefeitura de Caxias do Sul. Os moradores precisam comparecer à Secretaria Municipal da Habitação.

O objetivo é receber as orientações após análise da Caixa Econômica Federal. Também é possível entrar em contato pelo telefone (54) 3218-6000. O horário de atendimento é das 10h às 16h. Quem não se apresentar, será desclassificado e substituído pelos suplentes.

Depois, as famílias terão prazos para retornar com as documentações solicitadas. Mais de 10,4 mil pessoas se inscreveram para concorrer a um apartamento nos residenciais San Gennaro I e II, no loteamento San Gennaro, região do bairro Reolon.