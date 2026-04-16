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Ex-vereador e ex-secretário de educação de Veranópolis, Dalino Pessin morre aos 87 anos

Ele também foi patrão do CTG Rincão da Roça Reúna. O sepultamento está marcado para as 16h desta quinta, no Cemitério Eternitá

Pablo Ribeiro

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