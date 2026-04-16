Ex-vereador e ex-secretário de educação de Veranópolis, Dalino Pessin morre aos 87 anos

Ele também foi patrão do CTG Rincão da Roça Reúna. Arquivo pessoal / Divulgação

O ex-vereador e ex-secretário municipal de Educação de Veranópolis, Dalino Pessin, morreu nesta quinta-feira (16), aos 87 anos. O velório ocorre no Oratório São Peregrino Lazziozi. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Eternitá, em Veranópolis.

Professor, Pessin teve atuação na educação ao longo de décadas, lecionando em diferentes escolas do município. Também ocupou o cargo de secretário municipal de Educação por mais de um mandato.

Na vida pública, foi vereador entre 1993 e 1996. Além disso, teve participação em entidades da comunidade, incluindo o tradicionalismo gaúcho, onde foi patrão do CTG Rincão da Roça Reúna.

Em nota, a prefeitura de Veranópolis destacou a trajetória ligada à educação e o envolvimento com o desenvolvimento do município. Já a Câmara de Vereadores ressaltou o papel de liderança comunitária e a atuação política do ex-parlamentar.

Dalino Pessin deixa a esposa, três filhos, cinco netos e uma bisneta.