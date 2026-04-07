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Impacto da chuva
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Estudo aponta 6 mil pessoas e 139 áreas expostas a riscos de enchentes e deslizamentos em Bento Gonçalves

Levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil indica 1,4 mil imóveis em áreas com chance de serem atingidas por deslizamentos, enxurradas, inundações ou quedas de rochas. Profissionais sugerem que município adote série de obras para mitigar riscos e garantir a segurança de moradores 

Tamires Piccoli

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