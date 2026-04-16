Estoques de sangue do Hemocs, em Caxias, precisam de reposição antes do feriado

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) alerta, novamente, para a situação crítica dos estoques de sangue. O balanço, realizado nesta quinta-feira (16), aponta que o tipo O+ está em estado de crítico, já os tipos A+ e O- estão em estado de alerta na unidade.
O diretor-técnico do Hemocs, Roque Domingos Lorandi, reforça o pedido para que a comunidade se mobilize antes do feriadão, já que o Hemocs estará fechado para a coleta nos dois dias (segunda e terça), atendendo apenas hospitais em regime de plantão.
O Hemocs atende 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, que compreende 49 municípios da região Nordeste. O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência.
Os interessados em doar sangue podem comparecer no Hemocs, que fica na Rua Ernesto Alves, 2.260, ao lado da UPA Central. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h15min às 16h45min (sem fechar ao meio-dia) e aos sábados, das 8h às 12h. Também é possível realizar um agendamento prévio pelo WhatsApp (54) 98418-8487 ou telefone (54) 3290-4580.