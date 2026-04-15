Estação Férrea de Caxias é pichada; prefeitura busca identificar autores

Monumento aos 150 anos da Imigração Italiana teve a base pichada. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A Secretaria da Segurança Pública de Caxias do Sul trabalha para identificar os responsáveis pelas pichações registradas no último final de semana na Estação Férrea, espaço que passou recentemente por revitalização. Bancos e o Monumento aos 150 anos da Imigração Italiana foram danificados.

De acordo com a pasta, imagens das câmeras do Centro Integrado de Operações (CIOp) estão sendo analisadas para tentar localizar os autores. Ao todo, cinco equipamentos monitoram a área.

Segundo o secretário de Segurança, Paulo Roberto Rosa da Silva, o trabalho envolve a verificação detalhada da movimentação no local nos horários em que os atos podem ter ocorrido. Ele afirma que o espaço já vinha sendo acompanhado pelos órgãos de segurança.

A prefeitura também reforça o pedido para que moradores acionem a Guarda Municipal pelo telefone 153 ou a Brigada Militar pelo 190 em caso de flagrante de vandalismo.