Geral

Lei
Notícia

Entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente e como buscar orientações pelo SUS em Caxias do Sul

A nova norma, sancionada no começo do mês, prevê, por exemplo, a garantia de um acompanhante em consultas e internações, direito de ter acesso ao próprio prontuário médico, além da possibilidade do usuário aceitar ou recusar procedimentos

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS