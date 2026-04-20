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Entenda como municípios da Serra Gaúcha se preparam para possível período de chuvas intensas

Centro Nacional de Monitoramento estima 80% de chance do fenômeno El Niño ocorrer entre agosto e outubro no Brasil. Alerta ganhou força na última semana com projeções de entidades internacionais

Tamires Piccoli

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