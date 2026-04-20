Entenda como municípios da Serra Gaúcha se preparam para possível período de chuvas intensas

Apesar de ainda enfrentarem os efeitos da chuva de maio de 2024, como em Gramado, cidades atuam na estruturação de plano e conduzem obras de reconstrução. Halder Ramos / Especial

A possibilidade de um novo episódio de chuva intensa no segundo semestre de 2026 acende o sinal de alerta na Serra Gaúcha. Em recente comunicado, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indica que entre agosto e outubro há 80% de chance do fenômeno El Niño atingir o Brasil. Na região Sul, a ocorrência traz maior probabilidade de deslizamentos e enchentes.

O alerta foi reforçado com previsões da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) que indica 90% de chance do fenômeno ocorrer a no fim do inverno. Caso o cenário se confirme, há risco elevado de eventos extremos.

Com obras de reconstrução ainda em andamento, limitações de deslocamento intermunicipal e diversas áreas identificadas como espaços de riscos, os municípios mais atingidos pela chuvarada de 2024 têm desenvolvido estratégias para diminuir o tempo de resposta e minimizar os efeitos de outros possíveis eventos extremos.

Cidades como Bento Gonçalves, Gramado e Veranópolis contam com o suporte técnico do Serviço Geológico do Brasil (SGB), que mapeou os locais com maior suscetibilidade de serem atingidos por deslizamentos de terra ou enchentes. Além disso, os municípios foram atendidos pelo programa Desassorear RS, que subsidiou a retirada de lodo e sedimentos em trechos de rio e arroios que registraram elevação do nível em maio de 2024.

De forma geral, as cidades mencionadas se organizaram em dois eixos: obras de estruturação e reconstrução, assim como medidas de prevenção focadas, sobretudo, na Defesa Civil. Confira as ações adotadas por cada município:

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Gramado

Casas na área esquerda da rua Henrique Bertoluci, no bairro Piratini, em Gramado foram demolida. Espaço foi desapropriado pela prefeitura. Defesa Civil Municipal de Gramado / Divulgação

Uma das cidades mais afetadas pelas chuvas de 2024, Gramado ainda vive um processo de reconstrução. Até agora, foram investidos cerca de R$ 25 milhões em obras de drenagem, contenção de encostas e novas galerias para escoamento da água.

Principais frentes de atuação

Bairro Piratini : recomposição da Rua Henrique Bertoluci, que cedeu durante as chuvas. Conforme Juliana Fisch, coordenadora da Defesa Civil, há uma licitação em curso para recompor o local. O município fez a desapropriação de 33 lotes para que as obras de contenção e reconstrução aconteçam. A prefeitura acredita que os trabalhos comecem no próximo mês.

: recomposição da Rua Henrique Bertoluci, que cedeu durante as chuvas. Conforme Juliana Fisch, coordenadora da Defesa Civil, há uma licitação em curso para recompor o local. O município fez a desapropriação de 33 lotes para que as obras de contenção e reconstrução aconteçam. A prefeitura acredita que os trabalhos comecem no próximo mês. Bairro Três Pinheiros: área foi muito afetada em 2023, quando um prédio residencial desabou na Ladeira das Azaléias. A prefeitura aguarda a liberação de recursos da Defesa Civil Nacional para iniciar as obras de contenção.

Defesa Civil e monitoramento

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), Gramado possui 68 áreas de risco, a maioria no interior. A Defesa Civil municipal foi reestruturada e passou a funcionar como secretaria.

— Estamos cadastrando esses moradores e criando grupos no WhatsApp para alertas e orientações. Isso integra nosso Plano de Contingência — explica Juliana.

O município também vai instalar seis estações meteorológicas para monitoramento climático em tempo real.

Veranópolis

Em Veranópolis, a principal fragilidade segue sendo a Serra das Antas, na BR-470, ligação com Bento Gonçalves que ainda passa por obras do Dnit. A prefeitura atualiza o Plano de Contingência, que, segundo o vice-prefeito João Guilherme Mazetto, não havia sido colocado em prática até maio de 2024.

— A partir de 80 milímetros de chuva, já colocamos o plano em prática. As equipes passam pelas áreas de risco mapeadas pelo SGB e orientam a retirada dos moradores — explica.

Estrutura e monitoramento

Defesa Civil estruturada e integrada ao Corpo de Bombeiros;

Capacitações recentes, incluindo treinamento em Porto Alegre;

Equipamentos como barcos, drones e sonar de água;

Equipamentos enviados pelo Cemaden, para medir o nível da chuva, foram instalados em diferentes pontos da cidade;

O monitoramento da vazão do Rio das Antas segue sob responsabilidade da Ceran.

Reconstrução urbana

A cidade trabalha na recuperação de ao menos seis pontos danificados há dois anos e aguarda recursos federais para contenção de encostas. No bairro Santo Antônio, 25 residências foram desapropriadas e a área receberá plantio de árvores para estabilização do solo.

Bento Gonçalves

Com cerca de seis mil pessoas vivendo em áreas de risco, Bento Gonçalves concentra esforços no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), elaborado pelo SGB e entregue recentemente. O plano irá orientar:

novas obras de redução de riscos;

priorização de áreas críticas;

captação de recursos

Os bairros Ouro Verde e Zatt estão entre os que irão receber intervenções.

Intervenções estruturais

Até agora, o foco foi a substituição de tubulações pluviais. Um terreno na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, foi interditado para a troca de tubulações. Após a intervenção, que custou R$ 9 milhões, os moradores voltaram ao espaço. Em Faria Lemos, distrito fortemente impactado em 2024, houve retirada de famílias de áreas de risco, reconstrução de pontes e construção de muros de contenção.

Obras de drenagem, realizadas no bairro Fátima, em Bento Gonçalves. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Defesa Civil e comunidades

Comunidades como Faria Lemos, Linha Alcântara, Tuiuti e Caminhos de Pedra receberam medidores pluviométricos do Cemaden, com sensores que medem a infiltração da água no solo.

— Estamos trabalhando no Plano de Contingência e na criação dos Núcleos de Proteção, para orientar moradores sobre riscos e medidas de salvamento — afirma Rodrigo Wermuth, coordenador da Defesa Civil.

Uma simulação de evacuação está prevista para ocorrer ainda neste ano.