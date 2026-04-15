Entenda as funções da doula durante o parto, profissão que foi regulamentada pelo governo federal

Amanda Stedile uniu a fisioterapia com a doulagem e atua na área desde 2022. Porthus Junior / Agencia RBS

Profissão que vem se tornando cada vez mais procurada e que recentemente foi regulamentada nacionalmente pelo presidente Lula, a doula é uma assistente capacitada a oferecer suporte físico, emocional e informativo para as gestantes antes, durante e após o parto, promovendo um ambiente seguro e humanizado.

A presidência da República sancionou na última semana, no dia 8 de abril, o projeto de lei que regulamenta o exercício da profissão. A norma federal lista várias atribuições da doula. Na gravidez, a especialista poderá facilitar o acesso da paciente a informações sobre gestação, parto e pós-parto baseadas em evidências científicas atualizadas, além de incentivá-la a buscar uma unidade de saúde para o acompanhamento pré-natal.

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De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o texto atende a uma antiga reivindicação das mulheres no país e vai ajudar no enfrentamento contra a violência obstétrica. Pelo texto sancionado, a presença da doula, de livre escolha da gestante, não exclui a do acompanhante, já garantida pela legislação. Essa garantia abrange a rede pública e a rede privada durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, em todos os tipos de parto, inclusive em casos de intercorrências e situações de abortamento.

Por outro lado, a nova lei proíbe as doulas de utilizar ou manusear equipamentos médico-assistenciais, fazer procedimentos médicos, fisioterápicos ou de enfermagem, administrar medicamentos e interferir nos procedimentos técnicos dos profissionais de saúde.

Em Caxias do Sul, desde 2018, uma lei municipal já permitia a presença de doulas durante o trabalho de parto, pós-parto, consultas e exames pré-natal, sempre que solicitado pela gestante. No município, a doula já era permitida independentemente da presença de um acompanhante na sala de parto. A profissional não pode, no entanto, realizar procedimentos privativos de profissões da saúde, ainda que tenha formação na área.

Conforme a doula e fisioterapeuta caxiense Amanda Stedile, a maior parte das mulheres que busca o serviço opta pelo parto normal.

— A gente ainda não tem acesso ao bloco cirúrgico como doula. Então, a gente não consegue acompanhar as pacientes que decidem pela cesárea. E só conseguimos entrar em sala de parto tendo curso de doula — explica.

Conforme Amanda, o trabalho começa ainda na metade inicial da gravidez, por volta das 20 a 25 semanas de gestação, quando o casal vai ao consultório para uma conversa sobre a parte anatômica do processo de parir.

— Gosto de conversar sobre o processo, a parte anatômica, o que é uma placenta, um cordão umbilical, bolsa de líquido amniótico. Gosto de fazer toda a explicação das fases do trabalho de parto. Tudo isso é superimportante para ela entender o que espera lá na frente quando for realmente o dia — afirma.

O trabalho da doula é em sistema de plantão. Ou seja, assim como o médico que vai fazer o parto, ela também precisa estar a postos para quando o trabalho começar.

— O papel da doula é fazer essa orientação pré, para que essa família lá, na hora do parto, entenda também os procedimentos que podem ser realizados. Para que não tenha nenhum tipo de violência obstétrica, orientar essa família para que, lá no momento, o casal ou o companheiro possa perguntar o que está sendo feito e entender, para que não seja levado para uma cesariana sem necessidade, para que não tenha nenhum tipo de procedimento que essa mulher não quer. Então, essa é a ideia de ter a doula lá na hora também. Eu não consigo me envolver nas condutas obstétricas, até porque cada profissional ali dentro da sala de parto vai ter a sua função — esclarece a doula.

Com o conhecimento em fisioterapia, Amanda consegue aplicar e ensinar técnicas para que a gestante tenha mais conforto. Porthus Junior / Agencia RBS

Na hora do parto, ajudar a gestante a ter mais conforto

— Doula não é parteira. Não é assim que a coisa funciona. Hoje em dia, cada profissional vai ter a sua função e a função da doula é dar esse suporte, principalmente, emocional para a mãe durante o processo do trabalho de parto. Não deixar essa mulher desistir, dar orientação de técnicas não farmacológicas de alívio da dor — explica.

Algumas das técnicas, que já são mais comuns de ver em redes sociais, são as massagens, posturas, a água quente (que pode ser em banheiras ou chuveiro) e a bola de pilates.

— São técnicas para ficar mais confortável dentro do desconfortável, porque parir também não é divertido. Sempre falo que é um processo dolorido, então a gente está lá para dar esse suporte e lembrar o porquê aquela mulher está ali.

Requisitos para exercer a função

Para ser doula, conforme a nova lei, é preciso ter diplomas de Ensino Médio e de curso de qualificação profissional específico em doulagem, que, se expedidos por instituições estrangeiras, deverão ser revalidados no Brasil.