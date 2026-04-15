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Parto humanizado
Notícia

Entenda as funções da doula durante o parto, profissão que foi regulamentada pelo governo federal

Pelo texto sancionado, a presença da profissional, de livre escolha da gestante, não exclui a possibilidade de acompanhante, já garantida pela legislação

Gabriela Alves

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