Entenda a importância do braille e como o sistema promove autonomia de pessoas cegas e com baixa visão em Caxias do Sul

Para leitura de textos, pessoa com deficiência visual é estimulada a desenvolver capacidades tátil e espacial. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Abril é o mês do braille, o sistema de leitura e escrita que é essencial para a autonomia das pessoas cegas e com baixa visão. Ele é basicamente um método utilizado para elas conhecerem e aplicarem a grafia das palavras, tradicionalmente elaborada com tinta, por videntes.

O Dia Nacional do Braille foi celebrado no último dia 8, data que homenageia o primeiro professor cego do Brasil e pioneiro no ensino do código, José Álvares de Azevedo. A marca anual também aponta para os desafios enfrentados por esse público, como o acesso à aprendizagem.

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De acordo com a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (Abridef), o ano letivo de 2026 começou com mais de 45 mil estudantes afetados pela ausência ou atraso na entrega de livros em braille e em formatos ampliados.

Em Caxias do Sul, maior cidade da Serra, a rede estadual de ensino conta com 71 estudantes com baixa visão e outros cinco alunos cegos. Segundo a 4ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE), os professores ensinam com apoio de equipamentos específicos: reglete, máquina braille, computador Dosvox e sensibilização tátil.

Já nas escolas municipais, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) contabiliza atualmente a matrícula de 44 estudantes com baixa visão e de outros cinco com cegueira. A pasta salienta que disponibiliza em biblioteca, para uso das escolas, exemplares de livros em braille e de audiolivros que são encaminhados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O Instituto da Audiovisão de Caxias do Sul (Inav) possui uma parceria com a Smed para atendimento de crianças e adolescentes da rede municipal. Um deles é o venezuelano Jhoanderson Renniel Cedeno Quijada, 11 anos, que frequenta a entidade há dois anos e meio.

Duas vezes por semana, durante o contraturno da EMEF Engenheiro Mansueto Serafini, o menino com baixa visão participa de aulas de orientação e mobilidade, informática, pedagogia e braille no Inav.

Em um dos encontros, na semana passada, Jhoanderson, sentado à classe, passava os dedos indicadores sobre o relevo das páginas. Era o momento de leitura. Para isso, a pessoa com deficiência visual é estimulada a desenvolver as capacidades tátil e espacial. Há 30 anos atuando na causa, a professora Luceli Pasinato orientava o menino.

— O braille significa acesso à educação, à vida social. É a base de um aprendizado. É o que possibilitou às pessoas cegas terem o mesmo acesso à educação que as videntes. Elas têm capacidade de ser independentes. Aqui no Inav, prezamos que até o quarto ou quinto ano as crianças recebam os materiais em braille. Depois, começam a utilizar recursos de voz — sintetiza ela.

O Inav também oferece capacitação para professores da rede pública e para a família das pessoas com deficiência visual atendidas. Reiza Yumeli Quijada Ponce, 29, abraçou o processo do filho Jhoanderson e se desenvolve junto com ele:

— Ele está aprendendo muito, chegou aqui sem saber nada, mas tem o apoio de todas as professoras. Aqui, pouco a pouco, aprendemos o braille. Estou um pouquinho avançada já, gosto muito.

Reiza Yumeli Quijada Ponce, 29 anos, abraçou o processo do filho Jhoanderson e também estuda o braille. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Importância do acesso precoce ao braille

Na prática, o braille se coloca em células, com seis pontos dispostos em duas colunas, além de espaçamento e formatação específicos. O sistema têm versatilidade para comunicar textos, gráficos e símbolos. É necessário mais espaço físico, por outro lado: uma página de livro em tinta pode equivaler a quatro com o sistema.

Para elaborar os códigos, é necessário a utilização de ferramentas, como o reglete, que permite criar as saliências em folha a mão, ou equipamentos mais modernos, tipo a impressora braille.

A neuropsicopedagoga clínica Glenda Lisa Stimamiglio explica que, antes de tudo, a criança com deficiência visual precisa passar pela etapa chamada pré-braille, responsável por noções espacial e tátil.

Essa fase se torna ainda mais importante no caso de pessoas que nascem sem visão ou a perdem nos primeiros anos de vida, a cegueira congênita. Glenda, que atua com atendimentos em consultório, defende que esse público tenha acesso à aprendizagem adaptada com o sistema o mais cedo possível.

A importância do desenvolvimento precoce dessas habilidades se evidencia no dia a dia, como na leitura de uma embalagem de alimento no supermercado, que exige uma capacidade diferente de quando se lê um livro.

O ideal é promover atividades de estimulação na infância com texturas de diferentes espessuras e tamanhos: grossas ou finas, ásperas ou lisas; toque em botões, zíperes e materiais recicláveis. São práticas que servem como apropriação do formato de objetos do mundo real e como treinamento para a efetiva leitura do braille.

Neuropsicopedagoga clínica Glenda Lisa Stimamiglio defende acesso precoce à aprendizagem com braille para crianças com deficiência visual. glenda_neuropsicopedagoga / Instagram

Em uma etapa mais avançada, então, são apresentadas as letras e os números por meio do braille para o letramento tátil.

— É um processo que não dá para se dizer quanto tempo leva, a aprendizagem é muito singular. O que vai fazer diferença é o momento de ensinar o braille. Quando a criança nasce cega, a precocidade dela estar em um programa de atendimentos específicos de pré-braille é fundamental para o discernimento tátil — recomenda a neuropsicopedagoga.

Glenda busca desmistificar o pensamento de que a pessoa com deficiência visual automaticamente domina o sistema braille. A neuropsicopedagoga entende que a acessibilidade ao público cego e com baixa visão se traduz no fornecimento de um conjunto de adaptações. Um exemplo é o recurso de audiodescrição, que permite a participação inclusiva em peças de teatro e cinema — mas não substitui o letramento tátil.

— Quando falamos em acessibilidade, não falamos somente em braille e bengala. A pessoa cega não se resume a isso. Hoje o maior desafio é as pessoas compreenderem como melhor receber as pessoas com deficiência visual nos locais. A palavra chave é a comunicação acessível, é a acessibilidade atitudinal — define.

Inav conta com acervo de materiais didáticos e equipamentos como reglete, soroban e máquina, linha e impressora braille para as aulas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Serviço gratuito

Hoje, o Inav atende a 180 pessoas de várias idades com cegueira, baixa visão e surdocegueira — associadas ou não a outras deficiências. Os serviços são realizados de forma gratuita com o objetivo de habilitar esse público em contextos social, educacional e profissional. A entidade também atua com consultoria, acompanhamento e orientação de adequações em acessibilidade.