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Entenda a importância do braille e como o sistema promove autonomia de pessoas cegas e com baixa visão em Caxias do Sul

Redes de ensino estadual e municipal contabilizam 125 pessoas em alguma dessas duas condições na cidade. Instituto possui parceria com a prefeitura para atendimento de crianças e adolescentes

Luca Roth

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