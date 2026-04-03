Encenação da Via-Sacra, em Caxias do Sul, reúne centenas de fiéis e propõe reflexão sobre moradia digna

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A manhã desta Sexta-Feira Santa (3) foi marcada por fé, emoção e reflexão nas escadarias dos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A 22ª edição da Via-Sacra da Juventude reuniu cerca de 1,5 mil fiéis que acompanharam a encenação da paixão e morte de Jesus Cristo, em um momento que também trouxe à tona a temática da moradia digna, proposta pela Campanha da Fraternidade de 2026.

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Promovida pelo Setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul, a atividade contou com a participação de cerca de 40 jovens de movimentos e pastorais, além de voluntários de paróquias da Zona Norte.

Ao longo das estações, o público acompanhou a representação do caminho de Jesus até a crucificação e o sepultamento, em um cenário que mesclou tradição religiosa e reflexão social.

Durante a celebração, o bispo diocesano dom José Gislon destacou o significado da cruz como expressão máxima do amor de Cristo e convidou os fiéis a viverem o momento não apenas como recordação, mas como compromisso com a vida e a dignidade humana.

— Somos convidados a percorrer com Jesus o caminho da cruz, não para morrer com Ele, mas para viver com Ele. Foi na cruz que Ele entregou a vida por amor, para resgatar a dignidade da humanidade. Que este momento renove em cada um o senso de sermos filhos e filhas de Deus, onde a vida deve ser cuidada com dignidade — afirmou.

A emoção também tomou conta de quem esteve diretamente envolvido na encenação. Responsável por interpretar Jesus Cristo pelo terceiro ano consecutivo, Fábio Venâncio Miranda, 42 anos, relatou a intensidade da experiência, marcada por reflexão e sensibilidade:

— Tá um pouco difícil de falar, estou com um nó na garganta. Nessas semanas de ensaio, a gente fala muito sobre a morte de Cristo. Ele sofreu por cada um de nós. É um amor realmente muito grande, imensurável. Isso me toca demais. Mesmo sendo a terceira vez como Jesus — antes participei como soldado —, sempre emociona, é realmente muito tocante.

"Ele (Jesus) sofreu por cada um de nós. É um amor realmente muito grande", disse Fábio Venâncio Miranda. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dom Gislon também ressaltou a importância da família como espaço de cuidado e fortalecimento dos valores cristãos, incentivando a vivência do amor, do perdão e da reconciliação no cotidiano.

Entre os participantes, a emoção era visível. O casal Luis Carlos de Medeiros, 58, e Diná Glória Modena de Medeiros, 60, morador do bairro Panazzolo, participou da encenação como parte de uma tradição de décadas no grupo Emaús.

— É um momento muito especial para refletir a caminhada com Cristo. A gente trabalha para servir a comunidade, especialmente os jovens, para que conheçam e vivenciem essa fé com suas famílias — destacou Medeiros.

Casal Luis Carlos de Medeiros e Diná Glória Modena de Medeiros acompanharam a encenação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A devoção também levou à Via-Sacra grupos de amigos e famílias inteiras. Moradoras do bairro Santa Catarina, Fátima Cella, 71, Clara de Andrade, 90, e Irene Ballen, 86, mantêm o costume de participar da encenação todos os anos.

— Para mim é muito importante. Todos os anos eu venho com devoção e fé — contou Fátima.

— É uma fé enorme que nos traz aqui. Desde que começou, eu sempre participei — completou Irene.

Amigas Irene Ballen (E), Clara de Andrade (centro), e Fátima Cella (D), participam da Via-Sacra todos os anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Procissão do Cristo Morto

À tarde ocorre a tradicional procissão do Cristo Morto pelas ruas centrais da cidade. Participam grupos das paróquias São Pelegrino, Santo Antônio, Imaculada Conceição (Capuchinhos), São Leonardo Murialdo e São Pio X. O trajeto segue pela Avenida Júlio de Castilhos até a Rua Do Guia Lopes.

Outros dois grupos também integram a caminhada. Na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a celebração da Paixão acontece às 13h45min, levando a imagem de Nossa Senhora das Dores. Já na comunidade Cristo Redentor, a celebração será às 14h. Os dois grupos se encontram no cruzamento da Rua Os Dezoito do Forte com a Rua Pedro Tomasi, seguindo juntos até a Rua Do Guia Lopes.

O ponto alto da procissão ocorre no entroncamento das ruas Sinimbu e Do Guia Lopes, onde ocorre o encontro das imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores. Em seguida, os participantes seguem pela Rua Sinimbu até a Catedral, onde o bispo diocesano, dom José Gislon, conduz a homilia e a oração sobre o povo.

Sábado Santo e Domingo de Páscoa

O Sábado Santo (4) é marcado pela Vigília Pascal, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico. A cerimônia inclui a bênção do fogo novo, da água, o acendimento do Círio Pascal e o canto do Exultet, proclamando a ressurreição de Cristo.

Já o Domingo de Páscoa (5) celebra a vitória da vida sobre a morte, com dezenas de missas nas paróquias e comunidades da região.