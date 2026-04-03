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Encenação da Via-Sacra, em Caxias do Sul, reúne centenas de fiéis e propõe reflexão sobre moradia digna

Atividade contou com a participação de cerca de 40 jovens de grupos, além de voluntários de paróquias da Zona Norte

Pablo Ribeiro

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