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Empresa responsável pela PPP da Educação Infantil em Caxias do Sul abre vagas de emprego

Oportunidades abrangem nove áreas profissionais. Novidade dá início a atuação do Consórcio Jope ISB na cidade para construção das 31 novas escolas infantis. Veja como se candidatar

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