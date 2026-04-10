Empresa responsável pela PPP da Educação Infantil em Caxias do Sul abre vagas de emprego

As primeiras escolas a serem construídas serão no bairro Interlagos e a outra no bairro Cruzeiro. Ulisses Castro / Agencia RBS

A empresa Inova Caxias, do Consórcio Jope ISB e responsável pela parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil em Caxias do Sul, abriu vagas de emprego em nove áreas. A ação dá início à atuação na cidade e à construção das primeiras 31 escolinhas previstas em contrato. O grupo de Belo Horizonte venceu o leilão ainda em 2025.

As primeiras vagas já estão disponíveis e contemplam nove áreas distintas, abrangendo diferentes níveis profissionais. Entre as oportunidades, há vagas para:

Advogado, analistas nas áreas de produção e suprimentos, assistente administrativo com foco em segurança do trabalho, auxiliar de serviços gerais (limpeza), além de estágio nas áreas jurídica e de obras.

Também estão abertas vagas de supervisão em áreas administrativas, de suprimentos e de sistemas de gestão integrada (SGI).

Todas as informações detalhadas sobre descrição da função, responsabilidades, requisitos e qualificações estão disponíveis no site da empresa, que passa a ser o principal canal para o envio de currículos e acompanhamento das oportunidades.

Nesse espaço, os candidatos encontram a seção “Trabalhe Conosco”, onde é possível acessar as vagas disponíveis e realizar o cadastro. A plataforma também permite o acompanhamento contínuo de novas vagas, conforme a evolução das atividades da empresa em Caxias.

O processo seletivo é conduzido em etapas, que incluem cadastro no site, entrevistas com a área de Recursos Humanos, entrevistas com a liderança da área e, posteriormente, a contratação. As oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência. Além das vagas atualmente abertas, o site mantém um banco de talentos para cadastro de currículos.

Com o avanço das obras e das etapas de preparação para a operação das escolas, novas contratações serão realizadas em diferentes áreas. Entre elas, estão serviços como zeladoria, segurança eletrônica, limpeza, supervisão de instalações e tecnologia da informação.

Sobre a PPP da Educação Infantil

No dia 29 de março, a prefeitura de Caxias do Sul assinou a ordem de início das obras. As primeiras escolas a serem construídas serão no bairro Interlagos e a outra no bairro Cruzeiro.

O investimento previsto por parte do município é de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão, sendo R$ 300 milhões já nos primeiros três anos de contrato. Com as 31 escolas serão abertas 7 mil vagas. De acordo com a comunicação da prefeitura, a oferta deve terminar com a fila nas escolas infantis do município.