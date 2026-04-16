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Empresa é condenada a pagar R$ 30 mil por assédio sexual contra funcionária na Serra; testemunha diz que gerente deu tapa nas nádegas

Uma colega que foi testemunha no processo relata ter presenciado o superior fazendo propostas de cunho sexual à auxiliar

Kassiane Michel

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