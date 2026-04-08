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"Em questão de 10 minutos a casa deu o último estalo", diz morador da residência que desabou em Gramado

Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado no bairro Carniel, na noite desta terça-feira. Ninguém se feriu

Ana Júlia Griguol

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Luca Roth

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