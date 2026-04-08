"Em questão de 10 minutos a casa deu o último estalo", diz morador da residência que desabou em Gramado

Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado no bairro Carniel, na noite desta terça-feira. Ana Júlia Griguol / agência RBS

A casa onde moravam duas famílias na Rua Cerro Largo, no bairro Carniel, em Gramado, e que desabou na noite de terça-feira (7), já apresentava rachaduras, segundo Lameque Melquesedec, produtor de conteúdo que residia no local. Ao todo, quatro famílias ficaram desalojadas. Ninguém se feriu.

A Defesa Civil municipal foi ao local e constatou que o desabamento teria ocorrido por "problemas estruturais e não por consequências de eventos climáticos". Novas avaliações serão realizadas nesta quarta (8). Os moradores eram inquilinos e estão abrigados em casas de familiares, conforme a prefeitura.

Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado no bairro Carniel, na noite desta terça-feira. Ana Júlia Griguol / agência RBS

Proprietário da casa que desabou, o confeiteiro Wolmar Luis Carlos não morava no local e o alugava. Ele não estava em Gramado na terça à noite e foi ao endereço na manhã desta quarta-feira. A casa foi construída há oito anos e, segundo ele, não tinha problemas estruturais:

— No ano passado, um dos inquilinos chegou a dizer que viu rachaduras, mas procurei quem fez a casa, trouxe pedreiros aqui, e ele não viu problema.

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Melquesedec, no entanto, que morava no local há pelo menos quatro meses com a mulher e os três filhos (de 15, 13 e nove anos), afirma que havia sinais de comprometimento na estrutura:

— Existiam rachaduras e elas foram aumentando.

Segundo ele, os primeiros estalos foram ouvidos pela família por volta das 20h de terça-feira.

— Foi passando o tempo e vimos que realmente o caso era bem mais sério do que a gente imaginava, não eram só pequenos estalos. Em questão de 10 minutos a casa deu o último estalo.

A família, natural do Pará, conseguiu sair e contou com a solidariedade de vizinhos.

— Meu maior patrimônio é a minha família e ninguém se feriu, nem escoriações.

Prefeitura diz que não chovia na hora do desabamento

A coordenadora geral de Proteção e Defesa Civil de Gramado, Juliana Fisch, afirma que não chovia forte no momento do desabamento.

— Quando estivemos no local, a família nos relatou que a residência já estava apresentando rachaduras. Então, eles mesmos relataram problemas estruturais, que haviam ouvido estalos e saído da casa antes do colapso — detalha.

Ainda segundo a coordenadora, o município registrou momentos de pancadas intensas de chuva durante a terça, "mas não foi nada que gerou problemas".

— Tivemos uma queda de árvore, o que é normal. Mas também não tivemos nenhum evento de ventos e nem um momento de chuvas como a gente viu em outros municípios, como Santa Maria — acrescenta.