Em Caxias do Sul, Eduardo Leite fiscaliza obra e assina ordem de início para recuperação de três estradas da Serra

Governador Eduardo Leite assinou ordem de início de novas na Prefeitura de Caxias do Sul. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Dois anos após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, o governo do Estado autorizou, nesta quinta-feira (30), o início de intervenções em três rodovias da Serra, com foco na recuperação de trechos danificados e na ampliação da resiliência das estradas. No total, o investimento é de R$ 243 milhões.

A ordem de início dos serviços foi assinada pelo governador Eduardo Leite em ato na prefeitura de Caxias do Sul. Segundo ele, as obras integram um conjunto mais amplo, de 32 lotes executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que priorizam não apenas a reconstrução, mas a adaptação da malha viária a eventos climáticos extremos.

— O Estado está investindo para, não apenas recuperar as estradas, mas torná-las mais resilientes. A população fica, naturalmente, acompanhando o que a gente está executando e se pergunta porque só depois de dois anos (da enchente de 2024). Porque não é apenas refazer o que existia antes, mas fazer uma estrada nova em muitos trechos. Tem que fazer novos sistemas de drenagem, novas contenções de encostas.

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O principal aporte está na Rota do Sol (RS-453), onde serão aplicados R$ 113 milhões no trecho entre Lajeado Grande e Tainhas, em São Francisco de Paula. Estão previstos 39 quilômetros de recuperação e a construção de três contenções de encostas. As obras ocorrem simultaneamente ao lote entre Tainhas e Terra de Areia. Leite também projetou a ampliação dos investimentos na rodovia.

— Em maio, queremos dar a ordem de início para o último trecho, entre Lajeado Grande e Caxias do Sul. Com isso, o investimento total na Rota do Sol deve chegar a quase R$ 400 milhões — disse.

Outras duas rodovias também receberão intervenções. Na RS-437, entre Vila Flores e Antônio Prado, serão pavimentados sete quilômetros e construídas dez contenções de encostas, ao custo de R$ 68 milhões. A estrada foi utilizada como desvio durante bloqueios na BR-470.

Já na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, o investimento é de R$ 63 milhões para recuperação de 24 quilômetros e implantação de 23 contenções. O trecho, localizado na encosta do Rio das Antas, foi fortemente afetado pela enchente de 2024, inclusive nas proximidades da Ponte de Ferro, que foi destruída pela força da água.

Durante o ato, Leite esteve acompanhado do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, e do secretário estadual de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães.

Visita às obras da RS-122

Em Caxias, o governador também visitou as obras do trecho concessionado da RS-122 que duplicam 11 quilômetros do contorno norte da cidade.

A construção da ponte sobre o Arroio Tega já está 95% concluída e teve a entrega antecipada para o início de julho.

No km 71, onde foram realizadas detonações na manhã desta quinta-feira, as obras que irão criar um viaduto de acesso ao bairro Cidade Nova devem ser concluídas até outubro junto do viaduto do bairro Nossa Senhora da Saúde.



