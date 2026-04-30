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Em Caxias do Sul, Eduardo Leite fiscaliza obra e assina ordem de início para recuperação de três estradas da Serra

Intervenções somam R$ 243 milhões e incluem trechos, pavimentação e contenções de encostas na Rota do Sol, RS-437 e RS-448

Pedro Zanrosso

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