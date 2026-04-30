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Violência doméstica
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"Ela só queria uma vida melhor através da Odontologia": quem era Raiza Dutra Teixeira, morta pelo companheiro em Caxias

A cirurgiã-dentista, de 33 anos, era recém-formada e foi morta nesta quarta-feira (29), em Caxias do Sul. O suspeito pelo crime é seu companheiro, que também morreu. A Polícia Civil investiga como caso de feminicídio

Renata Oliveira Silva

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