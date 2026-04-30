"Ela só queria uma vida melhor através da Odontologia": quem era Raiza Dutra Teixeira, morta pelo companheiro em Caxias

Caso aconteceu nesta quarta-feira (29), na Rua Antônio Cardoso Ignácio, no bairro De Zorzi, em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

— Ela só queria ter uma vida melhor, diferente, e acreditou que, por meio da Odontologia, ela conseguiria isso.

Foi assim que a coordenadora do curso de Odontologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), Juliane Butze, descreveu Raiza Dutra Teixeira, 33 anos, que foi morta nesta quarta-feira (29). O suspeito da autoria do crime é companheiro dela e guarda municipal, Scheiner Onimar Lopes de Sousa, 44 anos.

Raiza era estudante de Odontologia da FSG e formou-se em março deste ano. Segundo a coordenadora, ela tinha conseguido o primeiro emprego na área recentemente, atuando como cirurgiã-dentista. Ela tinha um sonho de mudar de vida através da profissão.

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— Raiza carregava consigo sonhos genuínos e uma grande determinação. Acreditava profundamente que, por meio do estudo e da Odontologia, poderia transformar a própria história, proporcionando uma vida mais digna para si e para a família. Sua trajetória foi marcada por esperança de uma vida melhor — destacou Juliane.

Além disso, a professora lamentou a morte de Raiza e prestou solidariedade aos familiares.

— Infelizmente, sua caminhada foi interrompida cedo demais, antes que pudesse viver plenamente tudo aquilo que sonhou e conquistou. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Raiza deixa uma marca de luta e propósito que jamais será esquecida — disse.

Em nome da turma que se formou em 2025/2, uma colega, que preferiu não se identificar, destacou que Raiza era muito gentil.

— Ela era uma pessoa muito solícita e gentil. Gostava bastante do curso, principalmente das áreas reabilitadoras como prótese, tanto que havia ingressado na pós-graduação de prótese. Nossa turma de formandos está bastante triste com o ocorrido e se solidariza com os familiares nesse momento tão difícil — disse.

O suspeito de autoria do crime, Scheiner Onimar Lopes de Sousa, de 44 anos, era guarda municipal desde 2014. Porém, em dezembro de 2025, foi afastado por 30 dias após descumprir o Estatuto dos Servidores Municipais, em artigos como: "deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada e não desempenhar os encargos que o cargo exigia".

O secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Roberto Rosa da Silva, não quis se manifestar sobre o caso, somente destacou que as investigações estão a cargo da Polícia Civil.

Relembre o caso

Raiza Dutra Teixeira, 33 anos, morreu após ser baleada em uma residência no bairro De Zorzi, na tarde desta quarta-feira (29). O suspeito pelo crime é seu companheiro, Scheiner Onimar Lopes de Sousa, 44 anos, que também faleceu. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio, seguido de suicídio. Se confirmado, Raiza será a primeira vítima de violência de gênero no município em 2026.

O casal foi encontrado pela Brigada Militar (BM) com ferimentos por tiros. O acionamento da polícia foi feito por um filho do guarda municipal, que chegou depois do crime. Ambos foram socorridos em estado grave, mas morreram no hospital.

Conforme a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), Thalita Andrich, Sousa teria atirado contra Raiza e, depois, disparado contra si, segundo as apurações iniciais.