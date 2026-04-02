Duas pessoas ficam feridas em acidente na RS-122, em Ipê

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no início da manhã desta quinta-feira (2) na RS-122, em Ipê, na Serra. O sinistro envolveu uma motocicleta, onde estavam as vítimas, e uma caminhonete.
Segundo informações do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Antônio Prado, as duas pessoas feridas estavam na motocicleta e apresentavam ferimentos graves. Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), elas foram encaminhadas ao hospital.
A ocorrência segue em atendimento.