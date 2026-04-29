Reconstrução na Serra avança, mas desafios persistem após dois anos da tragédia climática

No fim de abril de 2024, a Serra foi a primeira região do Rio Grande do Sul a ser atingida por uma forte chuva que gerou a enchente mais intensa já registrada na história do Estado.

A tragédia climática deixou 185 mortos e 23 desaparecidos em todo o Estado, além de danos em infraestruturas viárias, casas destruídas e impactos significativos na economia regional.

Passados dois anos, as cidades atingidas ainda mostram as marcas dos efeitos da água, seja pelos deslizamentos de terra que se sobressaem na vegetação das encostas ou nas obras. A recuperação do que foi comprometido segue. Confira como está a situação de alguns pontos da região prejudicados pela chuva e enchente em 2024:

BR-470 atinge 75% de conclusão com perspectiva de ser entregue neste ano

Recuperação da BR-470 se aproxima do fim, com 75% das obras concluídas. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes / Divulgação

Um dos pontos mais emblemáticos dos impactos da chuva de maio de 2024 na Serra, a BR‑470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, continua em recuperação mesmo após dois anos do desastre climático. A reconstrução começou em junho de 2024, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) remover lama e detritos da pista e iniciar as intervenções.

Desde então, o tráfego diurno de veículos pela Serra das Antas ocorre em sistema de comboio, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Dnit, os trabalhos já atingiram 75% de execução e incluem contenções, reconstrução de taludes, drenagem e viadutos.

Dos mais de cem pontos críticos mapeados inicialmente, 59 já foram concluídos, 36 seguem em execução e seis ainda devem começar, conforme o supervisor do Dnit, Adalberto Jurach. Atualmente, 34 equipes atuam na rodovia, com outras seis previstas, totalizando 404 trabalhadores, distribuídos em seis lotes de obras.

Nesta etapa, o foco está na construção de dois viadutos. O viaduto A, no km 192, próximo à ponte do Rio das Antas, está em fase final e deve ser liberado até o fim de junho. Já o viaduto B, no km 193, passa por reconstrução após colapso registrado em fevereiro, com previsão de conclusão até setembro.

O órgão federal estima que todas as obras sejam finalizadas até dezembro deste ano, caso as condições climáticas se mantenham favoráveis. O cronograma, porém, pode ser impactado por um fenômeno meteorológico El Niño mais intenso, que está previsto para o segundo semestre.

Atraso de um ano e meio para entrega de casas em Santa Tereza

Já o município de Santa Tereza foi atingido duas vezes por enchentes no Rio Taquari: em 2023 e 2024. Nesses episódios, 24 famílias precisaram deixar as casas em virtude dos riscos geológicos. Em maio de 2024, o governo do Estado anunciou que os moradores seriam inseridos no programa A Casa é Sua – Calamidade.

O objetivo era construir moradias modulares para famílias que perderam as residências durante enchentes. O programa é financiado pelo governo do Estado.

A previsão inicial era de que as construções fossem entregues até o dia 4 de setembro de 2024. Contudo, atrasos ao longo do processo fizeram com que as obras durassem um ano e seis meses. Nesse período, as famílias precisaram morar de aluguel ou junto a residências de parentes.

Nova casas em Santa Tereza foram entregues para famílias dois após terem deixados suas casas. João Pedro Rodrigues / Governo do Estado,Divulgação

A complexidade do terreno no novo loteamento, a sobreposição de etapas entre as empresas que operavam no canteiro de obras e a quebra de contrato com a empreiteira inicialmente selecionada foram as justificativas apresentadas para o atraso.

A entrega oficial ocorreu em março deste ano, com as residências concluídas no loteamento Stringhini II. Os 24 terrenos em que as famílias viviam ficarão sob a responsabilidade da prefeitura, que estuda o futuro das áreas. A ideia inicial é de que os espaços, espalhados pela área central de Santa Tereza, sejam transformados em áreas verdes.

Levantamento geotécnico indica obras que ainda não saíram do papel, em Galópolis

Em Caxias do Sul, uma das respostas à chuva adotada pela prefeitura foi o mapeamento geológico, geotécnico e hidrológico no bairro Galópolis, na zona sul da cidade. Com investimento de R$ 1 milhão, a administração contratou uma empresa especializada, que atuou no levantamento entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Os resultados sugerem a evacuação de moradores a partir de 100 milímetros de chuva em 24 horas e treinamento da população. A Defesa Civil da cidade já instituiu o Núcleo Comunitário de Proteção em Galópolis para agir diante dessas situações.

Outra indicação do estudo é a adoção de uma série de obras para ampliar a capacidade de escoamento do Arroio Pinhal e garantir a estabilidade das encostas de Galópolis com retaludamento, drenagens e contenções.

Arroio Pinhal, em Galópolis, recebeu recomposição na margem com gabiões, para evitar novos deslizamentos de materiais para dentro do curso d'água. Porthus Junior / Agencia RBS