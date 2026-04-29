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Reconstrução na Serra avança, mas desafios persistem após dois anos da tragédia climática

Entre obras emergenciais, intervenções estruturais e estudos técnicos, cidades avançaram na reconstrução após a cheia de 2024, mas ainda enfrentam limitações de recursos e desafios das mudanças do próprio clima

Tamires Piccoli

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