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Do apoio à robótica: aulas particulares ganham espaço em Caxias e vão além do reforço escolar

Realidade, muitas vezes, são de pais que buscam ajuda quando as notas no boletim não saem como esperado. Atualmente, há oferta também de rede que atua com olhar individual e complementar ao da escola

Bruno Tomé

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