Detran-RS faz a primeira prova prática de direção de carro para alunos de instrutores autônomos em Caxias do Sul

Para avaliação, Detran-RS prevê que o candidato utilize um carro particular adesivado e cumprindo série de exigências. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) irá realizar, pela primeira vez em Caxias do Sul, uma prova prática de direção de carro (categoria B) para atender aos candidatos que tiveram aulas com instrutores autônomos. O exame será aplicado nesta sexta-feira (10), às 13h30min, por examinadores da autarquia.

As inscrições estão abertas e precisam ser feitas por meio deste link até 24 horas antes do início previsto para a prova. A taxa é de R$ 97,28. Em caso de reprovação, o primeiro reteste tem valor reduzido pela metade (R$ 48,64) para quem agendar o exame em até 30 dias, a contar da data da primeira prova.

A autarquia informa que acompanha o cadastramento dos instrutores autônomos e a quantidade de aulas registradas para, conforme demanda, abrir gradualmente novas bancas examinadoras. A estreia da modalidade em Caxias, nesta sexta, estipula uma banca com possibilidade de atender até 10 candidatos.

Para a avaliação, o Detran-RS prevê que o aluno utilize um carro particular. É preciso que uma pessoa habilitada conduza o automóvel até o local. Além disso, são solicitados documento de identificação e licença de aprendizagem do candidato (LADV) — veja detalhes dos pré-requisitos ao fim da matéria.

Por outro lado, os alunos de centros de formação de condutores (CFCs) ou que aprenderam com instrutor autônomo, mas desejam utilizar um carro oficial de CFC, precisam procurar esses locais para marcar o teste final.

Agenda

Além de Caxias, os municípios de Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Santo Ângelo organizam prova prática em abril.

De acordo com o Detran-RS, o candidato pode cumprir o exame em qualquer uma das cidades disponíveis, independentemente do local onde mora ou fez as aulas.

Veja o cronograma:

10/4 (sexta-feira) – Caxias do Sul , Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo.

, Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo. 15/4 (quarta-feira) – Porto Alegre.

17/4 (sexta-feira) – Santa Cruz do Sul

24/4 (sexta-feira) – Santa Cruz do Sul.

Pré-Requisitos

Ter conta no Gov.br com nível prata ou ouro.

Ter concluído com sucesso todas as etapas anteriores do processo de habilitação.

Ter feito aulas com instrutor autônomo.

Pagar a taxa do Detran-RS para a prova prática.

Quanto ao veículo particular a ser utilizado pelo candidato na prova, o Detran-RS cobra o cumprimento das seguintes exigências:

Placa e Renavam do veículo.

A partir do ano-modelo, ter tempo de fabricação de até 12 anos (carro) e oito anos (moto).

Possuir faixa com a inscrição "AUTOESCOLA".

Atender integralmente às condições de circulação, segurança e regularidade documental previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Isso inclui estar devidamente licenciado no dia do exame.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas, o Detran-RS atende pelos seguintes meios: