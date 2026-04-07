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Detran-RS faz a primeira prova prática de direção de carro para alunos de instrutores autônomos em Caxias do Sul

Exame será aplicado nesta sexta-feira (10), às 13h30min, por examinadores da autarquia. As inscrições estão abertas e custam R$ 97,28

Luca Roth

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