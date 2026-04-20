Detonações na RS-122 vão bloquear trânsito no contorno norte de Caxias do Sul nesta segunda e quarta

Intervenções ocorrem na segunda e quarta-feira para avanço das obras de duplicação. Porthus Junior / Agencia RBS

Motoristas que trafegam pela RS-122, em Caxias do Sul, devem ficar atentos a bloqueios previstos para esta semana no trecho do contorno norte. As interrupções ocorrem devido a detonações controladas programadas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), dentro das obras de duplicação da rodovia.

A primeira detonação está marcada para segunda-feira (20), às 15h30min, no km 71, onde está em construção um viaduto. O tráfego será totalmente bloqueado, com liberação prevista em até 10 minutos após o procedimento.

A segunda intervenção ocorre na quarta-feira (22), às 15h25min, no km 70, às margens da rodovia. Neste caso, o bloqueio também será total, com previsão de liberação em até 30 minutos.

A concessionária orienta que os motoristas programem os deslocamentos para evitar atrasos, além de respeitar a sinalização e as orientações das equipes que atuam no local durante as operações.

Obras na RS-122

As obras do pacote da CSG estão no trecho entre os km 69 e 80, que serão duplicados. Além da duplicação da extensão, são três construções previstas para aliviar gargalos identificados no trânsito do município:

Uma nova passagem inferior no km 71 para permitir fluidez no tráfego de bairros como Santa Fé e Cidade Nova. A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano.

A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano. A duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 74. A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões.

A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões. Um novo viaduto de acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva. O novo viaduto terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros. A previsão também é para até outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.

Atenção aos desvios

Na obra do km 71, há uma alteração no traçado da RS-122, mas não existe a necessidade de um desvio. Já na Ponte Seca o fluxo segue normalmente.

A única obra em que desvios são necessários é a do novo viaduto no Nossa Senhora da Saúde. Confira abaixo as orientações da CSG para o tráfego na região dos pavilhões da Festa da Uva:

Sentido RS-122 → Pavilhões da Festa da Uva : acesso pela alça em desvio até a Rua Ludovico Cavinato.

: acesso pela alça em desvio até a Rua Ludovico Cavinato. Bairro Nossa Senhora da Saúde → Pavilhões : seguir pela RS-122 sentido Farroupilha até o retorno na Brasdiesel e acessar a alça para a Rua Ludovico Cavinato.

: seguir pela RS-122 sentido Farroupilha até o retorno na Brasdiesel e acessar a alça para a Rua Ludovico Cavinato. Pavilhões → RS-122 / Flores da Cunha : utilizar as ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo até acessar a rodovia.

: utilizar as ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo até acessar a rodovia. Pavilhões → Bairro Nossa Senhora da Saúde : seguir pelas ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo, acessando a RS-122 e, na sequência, a alça para o bairro.

: seguir pelas ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo, acessando a RS-122 e, na sequência, a alça para o bairro. Bairro Nossa Senhora da Saúde → Flores da Cunha / km 78 e 81 : acessar a Rua Ludovico Cavinato até a Estrada Municipal Vicente Menezes, com saída na RS-122 no km 81.

: acessar a Rua Ludovico Cavinato até a Estrada Municipal Vicente Menezes, com saída na RS-122 no km 81. Flores da Cunha → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pela RS-122 e acessar a alça junto à obra do viaduto.