Detonação de rocha na RS-122 vai bloquear trânsito no contorno norte de Caxias do Sul nesta quinta-feira

Motoristas que trafegam pela RS-122, em Caxias do Sul, devem ficar atentos a um bloqueio previsto para esta quinta-feira (30) no trecho do contorno norte. A interrupção ocorre devido a detonação de rocha programada pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), dentro das obras de duplicação da rodovia.
A interrupção ocorre no km 71,6 da rodovia, nas proximidades das empresas Hyva e Iveco. De acordo com a concessionária, o bloqueio está previsto para começar às 10h, em ambos os sentidos, com a detonação programada para as 10h05.
O tempo estimado de interrupção é de cerca de 30 minutos, podendo chegar a até 50 minutos, considerando os trabalhos de limpeza e liberação da pista.
A concessionária orienta que os motoristas programem os deslocamentos para evitar atrasos, além de respeitar a sinalização e as orientações das equipes que atuam no local durante as operações.
Obras na RS-122
As obras do pacote da CSG estão no trecho entre os km 69 e 80, que serão duplicados. Além da duplicação da extensão, são três construções previstas para aliviar gargalos identificados no trânsito do município:
- Uma nova passagem inferior no km 71 para permitir fluidez no tráfego de bairros como Santa Fé e Cidade Nova. A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano.
- A duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 74. A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões.
- Um novo viaduto de acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva. O novo viaduto terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros. A previsão também é para até outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.
Atenção aos desvios
Na obra do km 71, há uma alteração no traçado da RS-122, mas não existe a necessidade de um desvio. Já na Ponte Seca o fluxo segue normalmente.
A única obra em que desvios são necessários é a do novo viaduto no Nossa Senhora da Saúde. Confira abaixo as orientações da CSG para o tráfego na região dos pavilhões da Festa da Uva:
- Sentido RS-122 → Pavilhões da Festa da Uva: acesso pela alça em desvio até a Rua Ludovico Cavinato.
- Bairro Nossa Senhora da Saúde → Pavilhões: seguir pela RS-122 sentido Farroupilha até o retorno na Brasdiesel e acessar a alça para a Rua Ludovico Cavinato.
- Pavilhões → RS-122 / Flores da Cunha: utilizar as ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo até acessar a rodovia.
- Pavilhões → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pelas ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo, acessando a RS-122 e, na sequência, a alça para o bairro.
- Bairro Nossa Senhora da Saúde → Flores da Cunha / km 78 e 81: acessar a Rua Ludovico Cavinato até a Estrada Municipal Vicente Menezes, com saída na RS-122 no km 81.
- Flores da Cunha → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pela RS-122 e acessar a alça junto à obra do viaduto.