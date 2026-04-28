Detonação de rocha na RS-122 vai bloquear trânsito no contorno norte de Caxias do Sul nesta quinta-feira

A interrupção ocorre no km 71,6 da rodovia. Porthus Junior / Agencia RBS

Motoristas que trafegam pela RS-122, em Caxias do Sul, devem ficar atentos a um bloqueio previsto para esta quinta-feira (30) no trecho do contorno norte. A interrupção ocorre devido a detonação de rocha programada pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), dentro das obras de duplicação da rodovia.

A interrupção ocorre no km 71,6 da rodovia, nas proximidades das empresas Hyva e Iveco. De acordo com a concessionária, o bloqueio está previsto para começar às 10h, em ambos os sentidos, com a detonação programada para as 10h05.

O tempo estimado de interrupção é de cerca de 30 minutos, podendo chegar a até 50 minutos, considerando os trabalhos de limpeza e liberação da pista.

A concessionária orienta que os motoristas programem os deslocamentos para evitar atrasos, além de respeitar a sinalização e as orientações das equipes que atuam no local durante as operações.

Obras na RS-122

As obras do pacote da CSG estão no trecho entre os km 69 e 80, que serão duplicados. Além da duplicação da extensão, são três construções previstas para aliviar gargalos identificados no trânsito do município:

Uma nova passagem inferior no km 71 para permitir fluidez no tráfego de bairros como Santa Fé e Cidade Nova. A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano.

A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano. A duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 74. A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões.

A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões. Um novo viaduto de acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva. O novo viaduto terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros. A previsão também é para até outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.

Atenção aos desvios

Na obra do km 71, há uma alteração no traçado da RS-122, mas não existe a necessidade de um desvio. Já na Ponte Seca o fluxo segue normalmente.

A única obra em que desvios são necessários é a do novo viaduto no Nossa Senhora da Saúde. Confira abaixo as orientações da CSG para o tráfego na região dos pavilhões da Festa da Uva: