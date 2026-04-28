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Km 71,6
Notícia

Detonação de rocha na RS-122 vai bloquear trânsito no contorno norte de Caxias do Sul nesta quinta-feira

O bloqueio está previsto para começar às 10h, em ambos os sentidos, com a detonação programada para as 10h05min

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS