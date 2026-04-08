Desabamento de casa deixa famílias desalojadas em Gramado

Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado no bairro Carniel, na noite desta terça-feira. Ana Júlia Griguol / agência RBS

O município de Gramado registrou danos nesta terça-feira (7) que foi chuvosa na Serra e em outras regiões do Estado. Dois imóveis sobrepostos em um único prédio desabaram no bairro Carniel.

Outras duas residências vizinhas, de modelo semelhante, precisaram ser isoladas preventivamente. Ao todo, quatro famílias ficaram desalojadas. Apesar disso, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado por volta das 20h, na Rua Cerro Largo.

A Defesa Civil municipal foi ao local e constatou que o desabamento teria ocorrido por "problemas estruturais e não por consequências de eventos climáticos". Novas avaliações serão realizadas nesta quarta (8). Os moradores eram inquilinos e estão abrigados em casas de familiares, conforme a prefeitura.

A coordenadora geral de Proteção e Defesa Civil de Gramado, Juliana Fisch, afirma que não chovia forte no momento do desabamento.

— Quando estivemos no local, a família nos relatou que a residência já estava apresentando rachaduras. Então, eles mesmos relataram problemas estruturais, que haviam ouvido estalos e saído da casa antes do colapso. Estamos retornando lá para fazer uma avaliação melhor, porque durante a noite não tinha como. Mas pelo que eles relataram, não seria consequência da chuva — detalha.

Ainda segundo a coordenadora, o município teve momentos de pancadas intensas de chuva durante a terça, "mas não foi nada que gerou problemas".

— Tivemos uma queda de árvore, o que é normal. Mas também não tivemos nenhum evento de ventos e nem um momento de chuvas como a gente viu em outros municípios, como Santa Maria — acrescenta.

Na Serra, a Climatempo prevê uma quarta de tempo instável, com pancadas de chuva variando entre moderada e pontualmente de forte intensidade. Ao longo do dia, as instabilidades enfraquecem gradualmente, com temperaturas mais baixas, permanecendo a sensação de tempo ameno durante a tarde e de frio já à noite.

Alertas meteorológicos no RS

Quatro alertas meteorológicos entram em vigor nesta quarta no RS. Os avisos são emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O de maior preocupação é para vendaval, que recebeu grau de classificação vermelho. O aviso abrange toda a área do Litoral. As rajadas de vento nestas regiões podem superar os 100 km/h.

Também há novo alerta para tempestade, que abrange todo o Estado, entre a manhã e noite de quarta-feira. Com classificação amarelo, o comunicado indica chuva de até 50 milímetros e possibilidade de queda de granizo.