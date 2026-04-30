Degustação em supermercados e vitrine carioca: como um vinho dos Campos de Cima da Serra se tornou o mais vendido do país

Cerca de 200 mil litros de Pérgola são envasados por dia na unidade da Vinícola Campestre, em Vacaria. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Produzido em Campestre da Serra e envasado em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, o vinho que há 12 anos lidera as vendas no Brasil, segundo pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), percorre a BR-116 para chegar aos principais mercados do país.

É em Vacaria, conhecida como a maior produtora de maçãs do Brasil, que cerca de 200 mil litros diários do vinho Pérgola ganham embalagem na unidade da Vinícola Campestre. De lá, o produto segue principalmente para São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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Com graduação alcoólica de 10,5% e vendido em diferentes versões, que incluem garrafas pet de 1,5L, o Pérgola ganhou popularidade, segundo o diretor-presidente da marca, João Zanotto, quando se encaixou no hábito de consumo e agradou o paladar do brasileiro.

— Quem faz o homem tomar vinho é a mulher, se ele está só com os amigos ele toma cerveja. Temos no Brasil um consumo de 200 milhões de litros de vinho de mesa, enquanto o vinho fino é de 17 milhões de litros. O paladar brasileiro é esse. A tendência mundial é uma bebida que “desce” e menos alcoólica — considera.

Da segunda geração da família que fundou a empresa em 1968, Zanotto se refere ao que o setor de bebidas alcoólicas passou a chamar nos últimos anos de drinkability, o conceito que descreve o quanto o vinho (ou a cerveja) é agradável e fácil de gostar.

— É um vinho honesto e um bom vinho pelo que se vende. Claro que não comparamos com vinhos envelhecidos, é um vinho jovem, mas afinal é o paladar do brasileiro e queremos que o consumidor seja respeitado com um produto de muita categoria — explica.

A popularidade alcançada pelo Pérgola, não significa, no entanto, que ele seja o mais barato da gôndola. No site da vinícola, os vinhos da linha variam de R$ 19,90 a R$ 36,90:

— Nós temos o vinho de mesa mais caro do Brasil, em média 30% mais caro, mas comprovadamente o melhor e é comparando que o consumidor percebe. Fizemos degustação interna e às cegas com enólogos e leigos a cada 30 dias com todas as marcas e o nosso no meio. O consumidor mais humilde compra o melhor porque ele não pode errar, não tem dinheiro para comprar a segunda garrafa, então vai no certo que sabe que é bom.

Foco no cultivo e vitrine carioca

Os 12 anos de liderança do Pérgola foram semeados décadas atrás com a atenção dada aos produtores de uva. Atualmente 840 famílias são capazes de fornecer até 32 milhões de quilos da fruta e passaram a dar mais atenção ao cultivo depois que a vinícola incluiu padrões de plantio e colheita.

— Há 35 anos resolvemos fazer o melhor vinho de mesa que pudesse, com toda tecnologia disponível, mas a uva era muito ruim, os produtores produziam de qualquer jeito. Então contratamos agrônomos e começamos a trabalhar junto do agricultor, premiando quem produzisse a melhor uva. E foram as mulheres dos produtores que nos ajudaram a convencê-los que era possível melhorar — lembra Zanotto.

Controlar a temperatura do vinho de mesa na sua elaboração, como se fazia nos finos, foi o ponto de virada para aumentar a qualidade:

— Incorporamos a tecnologia do vinho fino no vinho de mesa, mas a venda não aumentava e precisávamos mostrar que a bebida estava boa. Li um livro que 80% do consumidor experimenta algo por indicação. Começamos um trabalho de formiguinha, oferecendo degustação em supermercado e chegamos a líder no Rio (de Janeiro), que foi o primeiro mercado que abriu a venda para outros estados.

Quem produz as uvas utilizadas para a elaboração do Pérgola, por exemplo, só colhe quando autorizado. É a equipe de dez enólogos e cinco agrônomos do enólogo-chefe André Donatti que se divide entre as unidades de produção dos vinhos finos e de mesa, para monitorar as propriedades.

— No vinho de mesa o consumidor é muito fiel e o desafio é criar uma bebida padronizada. Não tem receita, mas mantemos um padrão de cor e teor alcoólico. Às vezes pode ter safras com maior intensidade de aroma ou menos, mas é o mesmo vinho sempre — garante Donatti.

Investimento em enoturismo

O sucesso comercial do Pérgola permitiu que a vinícola ampliasse seus investimentos ao longo dos anos e diversificasse a produção, consolidando novas linhas de vinhos. Atualmente, o portfólio da empresa reúne mais de 50 rótulos, incluindo vinhos de mesa, sucos de uva, frisantes, coolers e vinhos finos.

São outras duas linhas: a Vila Campestre, com rótulos de entrada, e a linha premium com o rótulo Zanotto, produzido a partir de uvas cultivadas em vinhedos próprios.