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Degustação em supermercados e vitrine carioca: como um vinho dos Campos de Cima da Serra se tornou o mais vendido do país

Criado em 1968 pela Vinícola Campestre, o tinto suave Pérgola ganhou o mercado brasileiro a partir do final da década de 1980 quando passou a ser produzido com os mesmos padrões exigidos para a elaboração do vinho fino

Pedro Zanrosso

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