Degustação em supermercados e vitrine carioca: como um vinho dos Campos de Cima da Serra se tornou o mais vendido do país

Produzido em Campestre da Serra e envasado em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, o vinho que há 12 anos lidera as vendas no Brasil, segundo pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), percorre a BR-116 para chegar aos principais mercados do país.
É em Vacaria, conhecida como a maior produtora de maçãs do Brasil, que cerca de 200 mil litros diários do vinho Pérgola ganham embalagem na unidade da Vinícola Campestre. De lá, o produto segue principalmente para São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Com graduação alcoólica de 10,5% e vendido em diferentes versões, que incluem garrafas pet de 1,5L, o Pérgola ganhou popularidade, segundo o diretor-presidente da marca, João Zanotto, quando se encaixou no hábito de consumo e agradou o paladar do brasileiro.
— Quem faz o homem tomar vinho é a mulher, se ele está só com os amigos ele toma cerveja. Temos no Brasil um consumo de 200 milhões de litros de vinho de mesa, enquanto o vinho fino é de 17 milhões de litros. O paladar brasileiro é esse. A tendência mundial é uma bebida que “desce” e menos alcoólica — considera.
Da segunda geração da família que fundou a empresa em 1968, Zanotto se refere ao que o setor de bebidas alcoólicas passou a chamar nos últimos anos de drinkability, o conceito que descreve o quanto o vinho (ou a cerveja) é agradável e fácil de gostar.
— É um vinho honesto e um bom vinho pelo que se vende. Claro que não comparamos com vinhos envelhecidos, é um vinho jovem, mas afinal é o paladar do brasileiro e queremos que o consumidor seja respeitado com um produto de muita categoria — explica.
A popularidade alcançada pelo Pérgola, não significa, no entanto, que ele seja o mais barato da gôndola. No site da vinícola, os vinhos da linha variam de R$ 19,90 a R$ 36,90:
— Nós temos o vinho de mesa mais caro do Brasil, em média 30% mais caro, mas comprovadamente o melhor e é comparando que o consumidor percebe. Fizemos degustação interna e às cegas com enólogos e leigos a cada 30 dias com todas as marcas e o nosso no meio. O consumidor mais humilde compra o melhor porque ele não pode errar, não tem dinheiro para comprar a segunda garrafa, então vai no certo que sabe que é bom.
Foco no cultivo e vitrine carioca
Os 12 anos de liderança do Pérgola foram semeados décadas atrás com a atenção dada aos produtores de uva. Atualmente 840 famílias são capazes de fornecer até 32 milhões de quilos da fruta e passaram a dar mais atenção ao cultivo depois que a vinícola incluiu padrões de plantio e colheita.
— Há 35 anos resolvemos fazer o melhor vinho de mesa que pudesse, com toda tecnologia disponível, mas a uva era muito ruim, os produtores produziam de qualquer jeito. Então contratamos agrônomos e começamos a trabalhar junto do agricultor, premiando quem produzisse a melhor uva. E foram as mulheres dos produtores que nos ajudaram a convencê-los que era possível melhorar — lembra Zanotto.
Controlar a temperatura do vinho de mesa na sua elaboração, como se fazia nos finos, foi o ponto de virada para aumentar a qualidade:
— Incorporamos a tecnologia do vinho fino no vinho de mesa, mas a venda não aumentava e precisávamos mostrar que a bebida estava boa. Li um livro que 80% do consumidor experimenta algo por indicação. Começamos um trabalho de formiguinha, oferecendo degustação em supermercado e chegamos a líder no Rio (de Janeiro), que foi o primeiro mercado que abriu a venda para outros estados.
Quem produz as uvas utilizadas para a elaboração do Pérgola, por exemplo, só colhe quando autorizado. É a equipe de dez enólogos e cinco agrônomos do enólogo-chefe André Donatti que se divide entre as unidades de produção dos vinhos finos e de mesa, para monitorar as propriedades.
— No vinho de mesa o consumidor é muito fiel e o desafio é criar uma bebida padronizada. Não tem receita, mas mantemos um padrão de cor e teor alcoólico. Às vezes pode ter safras com maior intensidade de aroma ou menos, mas é o mesmo vinho sempre — garante Donatti.
Investimento em enoturismo
O sucesso comercial do Pérgola permitiu que a vinícola ampliasse seus investimentos ao longo dos anos e diversificasse a produção, consolidando novas linhas de vinhos. Atualmente, o portfólio da empresa reúne mais de 50 rótulos, incluindo vinhos de mesa, sucos de uva, frisantes, coolers e vinhos finos.
São outras duas linhas: a Vila Campestre, com rótulos de entrada, e a linha premium com o rótulo Zanotto, produzido a partir de uvas cultivadas em vinhedos próprios.
Desde 2014 a vinícola também investe no enoturismo na propriedade adquirida de um antigo frigorífico no Passo da Porteira, em Vacaria. São, ao todo, 84 hectares de área, sendo 33 deles plantados com variedades francesas e italianas que produzem 14 rótulos de vinhos finos.