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Defensoria move ação contra RGE e prefeitura por fios soltos em Bento Gonçalves

A ação pede que a concessionária e a administração apresentem plano para remoção de fios soltos, sob pena de multa diária de R$ 15 mil. O pedido de tutela de urgência ainda aguarda despacho

Renata Oliveira Silva

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