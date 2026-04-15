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Costelão e arroz carreteiro
Notícia

Culinária gaúcha é destaque na festa da colônia de Gramado

Evento chega à 35ª edição com novos pratos típicos e expectativa de mais de 400 mil visitantes

Ana Júlia Griguol

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