Culinária gaúcha é destaque na festa da colônia de Gramado

Festa ocorre entre 30 de abril e 17 de maio de 2026, na ExpoGramado. Cleiton Thiele/SerraPress / Divulgação

Com o tema Tradição que se renova e raízes que se fortalecem, foi lançada nesta quarta (15), a 35ª edição da Festa da Colônia de Gramado. O evento, que estimula a produção agrícola e fortalece a cultura local, ocorre entre 30 de abril e 17 de maio de 2026, na ExpoGramado. Em 18 dias de programação, são esperados mais de 400 mil visitantes.

Uma das novidades deste ano está na gastronomia. Pela primeira vez, o evento vai oferecer pratos da culinária gaúcha, como o tradicional costelão na vala, arroz carreteiro, feijão, aipim e salada de maionese. As variedades da cozinha alemã, italiana e portuguesa, continuarão a ser comercializadas. Conforme a Secretária de Agricultura de Gramado, a expectativa é de vender mais de R$ 4 milhões em produtos coloniais, sendo os mais procurados queijos, salames e linguiças, geleias e vinhos.

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Mais de 200 famílias estão envolvidas com a organização da festa. Para o secretário de Agricultura, Eliézer Nascimento de Lima, o evento retrata o pertencimento e a força dos agricultores, além de ser um momento para fortalecer vínculos.

— São 35 anos de festa e muitos agricultores que estão desde a primeira, aguardam durante todo o ano para se encontrar, para vivenciar a Festa da Colônia. Para o agricultor é um momento mágico, porque ele dá vitrine aos seus produtos e reencontra os amigos —conclui o secretário.