CSG anuncia investimento de R$ 65 milhões em obras de reconstrução em estradas da Serra e Vale do Caí 

Quatro rodovias localizadas na Serra e Vale do Caí estão recebendo obras de fortalecimento das encostas. A informação foi confirmada nesta semana pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).
As construção visam aumentar a segurança viária, prevenindo contra novos deslizamentos. As obras se concentram ao longo da RS-122, nos municípios de de Bom Princípio, São Vendelino e Flores da Cunha.
Os trechos passaram por avaliação técnica e foram considerados de risco, devido ao impacto gerado pela intensa chuva de maio de 2024. As obras incluem solo grampeado, cortinas atirantadas (estruturas de contenção usadas para segurar o solo), muros de gabião, concreto projetado e instalação de barreiras dinâmicas. Veja os pontos de intervenção abaixo.
Também estão sendo executados serviços de limpeza, supressão vegetal, terraplanagem e implantação de sistemas de drenagem. Estruturas como canaletas, canais, bueiros de concreto e escadas hidráulicas estão previstas para captar e escoar a água.
Em outubro do ano passado, a CSG finalizou a obra de retaludamento no km 81,6 da ERS-122, próximo à Linha 40, em Caxias do Sul. As intervenções, que não estavam previstas no contrato de concessão, totalizam investimento de R$ 65 milhões.
Confira os pontos de intervenção:
Bom Princípio
- ERS-122 | km 33 – Solo grampeado com biomanta, hidrossemeadura e concreto projetado. Inclui 10.500m de perfuração para chumbadores, 5.200m² de tela fixada, 400m³ de concreto projetado, 610m de dreno horizontal profundo, 188 drenos tipo barbacã e 6.800m² de hidrossemeadura. Tráfego no local segue com desvio/estreitamento de pista
São Vendelino
- ERS-122 | km 38 – Retaludamento, hidrossemeadura e muro de gabião (644m³), com 16.430m³ de escavação e 868m de drenagem. Tráfego no local segue com desvio/estreitamento de pista.
Flores da Cunha
- ERS-122 | km 103 – Solo grampeado com concreto projetado, tela, hidrossemeadura e barreira dinâmica. Tráfego com estreitamento de pista.
- ERS-122 | km 104 – Cortina atirantada, grampeamento e barreira dinâmica. Tráfego com sinalização de segurança.