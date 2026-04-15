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CSG anuncia investimento de R$ 65 milhões em obras de reconstrução em estradas da Serra e Vale do Caí 

Intervenções na RS-122 têm foco em contenção de encostas após danos causados pelas chuvas intensas de maio de 2024

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS