CSG anuncia investimento de R$ 65 milhões em obras de reconstrução em estradas da Serra e Vale do Caí 

Obras realizadas ao longo da RS-122 devem tornar a rodovia mais resistente a novos episódios de chuva intensa. Comunicação CSG / Divulgação

Quatro rodovias localizadas na Serra e Vale do Caí estão recebendo obras de fortalecimento das encostas. A informação foi confirmada nesta semana pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

As construção visam aumentar a segurança viária, prevenindo contra novos deslizamentos. As obras se concentram ao longo da RS-122, nos municípios de de Bom Princípio, São Vendelino e Flores da Cunha.

Os trechos passaram por avaliação técnica e foram considerados de risco, devido ao impacto gerado pela intensa chuva de maio de 2024. As obras incluem solo grampeado, cortinas atirantadas (estruturas de contenção usadas para segurar o solo), muros de gabião, concreto projetado e instalação de barreiras dinâmicas. Veja os pontos de intervenção abaixo.

Também estão sendo executados serviços de limpeza, supressão vegetal, terraplanagem e implantação de sistemas de drenagem. Estruturas como canaletas, canais, bueiros de concreto e escadas hidráulicas estão previstas para captar e escoar a água.

Em outubro do ano passado, a CSG finalizou a obra de retaludamento no km 81,6 da ERS-122, próximo à Linha 40, em Caxias do Sul. As intervenções, que não estavam previstas no contrato de concessão, totalizam investimento de R$ 65 milhões.

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Confira os pontos de intervenção:

Bom Princípio

ERS-122 | km 33 – Solo grampeado com biomanta, hidrossemeadura e concreto projetado. Inclui 10.500m de perfuração para chumbadores, 5.200m² de tela fixada, 400m³ de concreto projetado, 610m de dreno horizontal profundo, 188 drenos tipo barbacã e 6.800m² de hidrossemeadura. Tráfego no local segue com desvio/estreitamento de pista

São Vendelino

ERS-122 | km 38 – Retaludamento, hidrossemeadura e muro de gabião (644m³), com 16.430m³ de escavação e 868m de drenagem. Tráfego no local segue com desvio/estreitamento de pista.

Flores da Cunha