Creatina, colágeno, whey: cresce o consumo de suplementos por mulheres; nutricionista explica quando cada um é necessário

Levantamento Soldiers Insights aponta que, atualmente, são elas é que fazem uma em cada quatro compras online no Brasil. Neimar De Cesero / Agencia RBS

É cada vez mais notável que existe uma onda crescente de pessoas em busca de uma vida mais saudável. Mas, mais do que mudar sua rotina, que envolve alimentação e treinos, há muitos que querem melhorar a performance em esportes como a corrida e musculação. E aí que estão entrando os suplementos, como creatina, colágeno, whey protein — que também têm o consumo muito ligado à divulgação de produtos por influenciadores na internet.

E a nova notícia é que o consumo de suplementos por mulheres vem crescendo. A nova edição de um levantamento Soldiers Insights, observatório de dados da Soldiers Nutrition, divulgado no final de março, analisou mais de 1,2 milhão de pedidos de suplementos realizados entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2026.

Os dados apontaram que, entre 2024 e 2025, a compra pelo público feminino cresceu 24,8%. Passou de 480 mil para 600 mil pedidos no Brasil. E entre os mais procurados estão a creatina, o whey protein, os pré-treinos, vitaminas, colágeno e ômega-3.

Conforme a nutricionista clínica e esportiva e mestre em Biotecnologia de Caxias do Sul, Millena Miglioranza, os suplementos devem ser vistos como um complemento da alimentação saudável.

— Se a gente consegue comer uma refeição completa e consegue absorver bem os nutrientes, não tem nenhuma deficiência de absorção pensando em trato gastrointestinal, geralmente eles são dispensáveis. Se algo está faltando na alimentação ou não é absorvido pelo corpo, aí sim, a gente acaba suplementando — explica Millena.

A orientação, de maneira geral, é consultar um especialista, fazer os exames indicados pelo profissional e, depois disso, adequar os suplementos necessários à alimentação saudável.

Entenda para quê servem alguns suplementos e quando são necessários

Super cafés e bebidas energéticas

Comuns no pré-treino, os super cafés ou energéticos são utilizados para garantir um pico de energia para a prática esportiva.

— É um suplemento que tem uma quantidade de cafeína parecida com um café expresso ou dois cafés expressos, dependendo do quanto é usado. Eles têm essa promessa de melhorar foco, atenção, mas cientificamente a gente sabe que ainda não existem estudos suficientes — diz.

Millena alerta que é importante estar atento para a quantidade de cafeína ingerida no dia, que não pode ultrapassar 400 miligramas por dia, conforme a Organização Mundial da Saúde.

— A cafeína (em excesso) vai atrapalhar o sono, a função do ciclo circadiano, que é extremamente importante para saúde de modo geral, imunidade, recuperação muscular, síntese hormonal — diz.

Creatina

Um dos suplementos mais comprados e consumidos por homens e mulheres, a creatina não é indicada para quem tenha qualquer tipo de doença renal.

Nutricionista Millena Miglioranza atua em Caxias do Sul com nutrição clínica e esportiva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Ele é um suplemento ergogênico, então a função dele é entregar performance para quem está está tomando. O que a creatina vai entregar, na verdade, vai ser um pouquinho a mais de força e de potência. Alguém que não treina mais de três vezes na semana e que não treina super pesado, e que não sente falta de força para progredir nos seus exercícios, não tem necessidade de usar. Mas não tem contraindicação, as pessoas podem tomar, mas não vão sentir o efeito — pontua.

Whey protein

Um dos mais usados e mais famosos, esse suplemento é uma fonte de proteína, segundo Millena:

— Hoje em dia a gente tem muitas marcas de whey, mas é importante cuidar da qualidade desses suplementos. A orientação do profissional vai ser extremamente importante para isso, porque tem marcas que tem uma quantidade de carboidrato e gordura muito maior do que precisaria.

Conforme a nutricionista, não há contraindicação, mas é preciso orientação de um profissional para incluí-lo na dieta de forma saudável.

— Em algumas refeições que o paciente precisaria consumir mais proteína e ele não consegue, o whey entraria de uma forma mais acessível. Se a pessoa consegue consumir fontes de proteína como ovos, carne, leite, proteínas de fonte vegetal, elas vão entregar os aminoácidos essenciais que a gente precisa e a gente não precisaria do whey — explica.

Colágeno

Esse é o queridinho de muitas mulheres pela promessa de pele, cabelo e unhas fortes e renovadas.

— Não temos tantas revisões sistemáticas dizendo que, realmente, tomar colágeno vai ter um efeito na pele. Ele é uma proteína e essa proteína vai passar por todo trato gastrointestinal, ser absorvida, para, então, ser jogada diretamente pra pele. Mas isso não é uma via direta, então a gente precisa ter cautela quanto ao uso. Não é um suplemento que tenha muitas evidências para a melhora da pele e da produção de colágeno — explica.

Por outro lado, o colágeno tipo 2 é um suplemento que pode ser aliado à saúde articular. Nesse caso, conforme Millena, há estudos mais robustos que mostram que pode haver benefícios:

— Quando a gente pensa nessa questão de melhora da pele, cabelo e unhas, temos que pensar que todas essas estruturas são formadas por proteína. Se a alimentação estiver adequada, vamos ter os aminoácidos essenciais.

Ômega-3

O ômega-3 é um ácido graxo importante para a saúde cardiovascular e também indicado para mulheres no período pré-menopausa. Pode ser um aliado para pessoas com doenças metabólicas, cardiovasculares ou autoimunes, conforme prescrição médica e nutricional.

— O ômega pode ser interessante, pode auxiliar nesse tipo de tratamento, mas nunca sozinho. Sempre vai ser associado com alimentação, com qualidade de vida, tomar água. É um suplemento estudado há muito tempo e é ótimo, bem interessante, mas é para um público muito específico — analisa.

A origem do Ômega-3 vem de peixes, preferencialmente os frescos e de água gelada. Por isso, em regiões como a Serra, pode ser difícil consumir a quantidade adequada sem suplementação nos casos indicados.