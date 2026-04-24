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Creatina, colágeno, whey: cresce o consumo de suplementos por mulheres; nutricionista explica quando cada um é necessário

Levantamento Soldiers Insights aponta que, entre 2024 e 2025, a compra de suplementos pelo público feminino cresceu 24,8%, passando de 480 mil para 600 mil pedidos no Brasil

Gabriela Alves

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