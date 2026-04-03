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Alvo de vandalismo
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Controlador de velocidade é queimado no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul

Vídeo que circula pelas redes sociais mostra um homem queimando o equipamento instalado na Rua Cristiano Ramos de Oliveira

Pedro Zanrosso

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