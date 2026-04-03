Controlador de velocidade é queimado no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul

Em funcionamento desde agosto do ano passado, um dos 16 radares que controlam a velocidade dos motoristas na área urbana de Caxias do Sul foi alvo de vandalismo na madrugada desta sexta-feira (3).
O equipamento que foi incendiado está instalado na Rua Cristiano Ramos de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Maria Blandina Rigoni.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem colocando fogo na ponta de uma espécie de mastro e, com ele, alcança o radar instalado a uma altura de cerca de quatro metros. A caixa onde fica o radar e uma câmera de monitoramento ficaram chamuscadas.
A prefeitura, por meio da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), apura se o radar está funcionando. Ainda de acordo com o poder público, os locais onde os equipamentos medidores de velocidade foram instalados seguiram as recomendações do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do Município de Caxias do Sul (Planmob), aprovado pela Lei n° 9.076/2023.