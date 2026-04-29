Consulado-Geral da Itália, em Porto Alegre, reabre em novo endereço no dia 11 de maio

O Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre não prestará atendimento ao público a partir desta quinta-feira (30). Os motivos são a mudança e o processo adaptação a nova estrutura onde a sede ficará localizada. O novo endereço será na Avenida Loureiro da Silva, 1.940, no Centro Histórico, no 14º andar, do prédio Duo Concept Corporate. A inauguração está prevista para o dia 11 de maio.