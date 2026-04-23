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Na Serra
Notícia

Conheça mirante a mais de 1,2 mil metros de altura em São José dos Ausentes que tem vista para SC (e até para o mar)

Local na BR-285, na divisa entre os estados, não tem nome específico e atrai visitantes para ver o nascer do sol. Acesso é gratuito

Ana Júlia Griguol

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