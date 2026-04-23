Conheça mirante a mais de 1,2 mil metros de altura em São José dos Ausentes que tem vista para SC (e até para o mar)

Local na BR-285, na divisa entre os estados, não tem nome específico e atrai visitantes para ver o nascer do sol. Ana Júlia Griguol / Agencia RBS

Um mirante localizado a mais de 1.200 metros de altitude em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, proporciona uma vista panorâmica que alcança até o estado vizinho de Santa Catarina.

Situado às margens da BR-285, próximo à Serra da Rocinha, o local de acesso gratuito tem atraído visitantes para contemplar o nascer e o pôr do sol.

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O município de São José dos Ausentes possui mais de 100 quilômetros de extensão de bordas de cânions, o que o torna um destino para o turismo de contemplação. Do mirante, é possível avistar formações rochosas da Serra Geral e, em dias de céu limpo, a vista se estende até o Oceano Atlântico, permitindo ver ao longe as cidades de Laguna (SC) e Torres (RS).

O ponto é procurado tanto no amanhecer quanto no final da tarde, quando a luz do sol colore os campos e os cânions. Ana Júlia Griguol / Agencia RBS

O ponto é procurado tanto no amanhecer quanto no final da tarde, quando a luz do sol colore os campos e os cânions.

Acesso e infraestrutura

O acesso ao mirante é gratuito pela BR-285. Para quem vem do centro de São José dos Ausentes, é necessário pegar um desvio sinalizado pela ERS-020, pois parte do trajeto é feito por estradas de chão.