Conheça mais sobre o projeto em Caxias que ensina artes marciais para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

Iniciativa surgiu em julho de 2024, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Fundada em julho de 2024, a Associação Clube da Luta, de Caxias do Sul, oferece aulas de muay thai gratuitas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A entidade fica na Rua Os Dezoito do Forte, 1.520, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, junto à Academia Clube da Luta.

Dono do empreendimento e presidente da associação, Alberto Corrêa, o Beto, conta que atualmente são atendidas mais de 250 pessoas com idades entre cinco e 18 anos. A iniciativa também tem parceria com casas lares da cidade para oferecer as artes marciais.

— É tudo conhecimento para a vida. Todos melhoram não só sua saúde física, como a mental. Também é uma forma de encaminha-los para o mercado de trabalho — destaca Beto, que abriu sua primeira academia de artes marciais ainda na década de 1990.

Os aprendizes são moradores de diferentes bairros, como São Victor Cohab, Bela Vista e Monte Carmelo. Um destaque do trabalho da associação é oportunizar os ensinamentos de luta e defesa para neurodivergentes e atípicos, como pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

— O treino é padrão, só que eu entendo a necessidade de cada criança. Trabalhamos com crianças autistas e, inclusive, um professor é autista. Treinamos ele no muay thai e hoje ele dá aula para mais de 100 crianças no bairro São Victor — revela o presidente.

Beto contabiliza que cerca de 40 pessoas contribuem com o projeto direta ou indiretamente, como voluntários. Uma delas é a psicóloga e mãe atípica Nivea Beheregaray, que neste mês apresentou o trabalho realizado pela Clube da Luta na Câmara de Vereadores.

"Utilizamos o esporte para desenvolver autonomia, socialização e bem-estar desses jovens", diz voluntária. Augusto Martins / Divulgação

— Todos os dias recebemos e acolhemos famílias e crianças que, por meio do esporte, fazem a diferença. Utilizamos o esporte para desenvolver autonomia, socialização e bem-estar desses jovens, para que cada um sinta que tem um lugar nesse espaço — declarou ela, na ocasião.

O presidente salienta que a entidade também tem uma frente voltada à assistência social, com a arrecadação e distribuição de donativos.

Como ajudar e participar

Para contribuir com a iniciativa, além do contato (54) 9936-8928, Beto afirma que os moradores e empresas de Caxias podem destinar parte do Imposto de Renda (IRPF) para a Associação Clube da Luta.

— Em vez de direcionar pra fora, pode direcionar aqueles 3% (do Imposto de Renda) para a associação. Assim a gente vai ter um caixa para fortalecer e ajudar as crianças — acrescenta.

A destinação pode ser feita durante o preenchimento da declaração do Imposto de Renda, até o fim de maio, dentro do programa da Receita Federal.