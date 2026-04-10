Semáforo temporário busca reduzir acidentes e congestionamento na RS-122

Um dos acessos, pelo bairro Pioneiro, tem causado extensas filas e exige atenção e paciência dos motoristas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O semáforo que será instalado pela prefeitura de Caxias do Sul, com o aval da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha(CSG), no km 80 da RS-122 pretende amenizar o congestionamento causado por conta da obra do novo viaduto, que altera o trânsito desde o início de abril no bairro Nossa Senhora da Saúde.

Por conta das obras que fazem parte do pacote de duplicação do contorno norte e que interditam a antiga passagem inferior da estrada estadual, quatro opções para cruzar a RS-122 foram indicadas pela concessionária. Uma delas, na altura do km 80,5 e que daria acesso ao Loteamento Moinhos de Vento ainda não foi viabilizada.

A forma mais utilizada, na altura do bairro Pioneiro, pela Rua Vitório Fabris, em frente a empresa Brinox, registrou três acidentes nos primeiros três dias. O cenário motivou a abertura, em uma plataforma online, de um abaixo-assinado que pede mais segurança para nas travessias por meio de algum dispositivo que reduza a velocidade de quem transita pela RS-122.

Acidente entre um automóvel que tentava acesso e um caminhão que transitava na RS-122 foi registrada na última sexta-feira. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

O documento foi criado pelo morador Felipe Campetti Melo, que abriu ofícios com solicitação na prefeitura, Daer e CSG e conta com mais de 750 assinaturas.

— Mesmo com o semáforo, continuamos reivindicando o redutor de velocidade na Linha 40 e o refúgio que foi prometido no km 80,5 em frente à empresa Bormana. Comuniquei todos os responsáveis e o único a responder foi o Daer, dizendo que a responsabilidade é da CSG — disse.

Refúgio para acesso ao Loteamento Moinhos de Vento divulgado pela CSG ainda não foi viabilizado. CSG / Divulgação

Solidariedade para dar passagem

Na última quarta-feira, no primeiro dia de bloqueio para acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde, a solidariedade da motorista Eliane Bianchi custou caro. Sensibilizada pela fila de veículos que tentava acesso à rodovia, a professora baixou a velocidade e com o pisca alerta ligado deu passagem para quem aguardava para acessar.

A manobra, considerada infração de trânsito e permitida apenas em emergências tem sido recorrente para desafogar as filas que se criam nos horários de pico em três pontos, na altura dos quilômetros 78, 80 e 81.

— Passo ali todos os dias e se a gente não fizer a gentileza tranca tudo e ninguém mais consegue passar. Sei que estou errada, mas do jeito que temos a Rota do Sol há 20 anos se não fizermos esse tipo de gentileza, não vai ter como passar — contou Eliane.

O Comando Rodoviária da Brigada Militar confirmou por meio do artigo 182, do Código de Trânsito Brasileiro que considera como infração parar o veículo na pista de rolamento das estradas, rodovias, vias de trânsito rápido e demais vias com acostamento.

A infração é grave, sujeita à multa de R$195,23 e cinco pontos na CNH.

A CSG informou que, em atendimento às demandas da comunidade, será implantado, nesta semana, um conjunto de semáforos no km 79,4 da ERS-122, nas proximidades da Brinox, em Caxias do Sul. Os equipamentos serão instalados e operados pela prefeitura e têm como objetivo organizar o fluxo de veículos na região, especialmente durante o período de alterações viárias decorrentes das obras.

A medida, segundo a concessionária, é temporária e integra a sinalização do desvio implantado para a execução do viaduto Nossa Senhora da Saúde, no km 78 da rodovia.

Em nota a CSG esclareceu que, assim que for restabelecido o cruzamento da ERS-122 com a Rua Ludovico Cavinato, os semáforos serão desativados e removidos.

Entenda onde estão os gargalos