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Semáforo temporário busca reduzir acidentes e congestionamento na RS-122

Construção do novo viaduto bloqueou a principal passagem da estrada e criou três gargalos nos horários de pico; foram ao menos três acidentes nos primeiros dias, que motivaram a criação de um abaixo-assinado dos moradores 

Pedro Zanrosso

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