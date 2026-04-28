Confira as atrações da Festa da Colônia, em Gramado, que começa nesta quinta-feira

A festa foi lançada na quarta-feira (15/04) Cleiton Thiele / Divulgação

Com o tema Tradição que se Renova & Raízes que se Fortalecem, a 35ª Festa da Colônia ocorre desta quinta-feira (30) até dia 17 de maio no Complexo de Eventos da Expogramado. Durante os 18 dias de programação são esperados mais de 400 mil visitantes. O evento tem entrada gratuita.

A Festa da Colônia busca valorizar a cultura dos imigrantes italianos, alemães e portugueses e, para esta edição, terá novidades: a Cozinha Gaúcha, onde serão servidos pratos da cultura tradicionalista gaúcha, como o clássico costelão, e a casa para a Feira do Artesanato Rural, onde 13 artesãos locais vão expor peças que remetem à vida na colônia. Além disso, a área gastronômica terá ampliação da Tasca Portuguesa, que passa a ocupar um espaço junto aos biers.

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Nas segundas, terças e quartas-feiras serão oferecidos descontos em produtos como forma de incentivar a visitação em dias de menor movimento.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, ressalta que a edição deste ano é especial, pois comemora os mais de 30 anos da Festa, que tem evoluído durante os anos, mas sem perder a sua essência:

— Nossa festa construiu uma história bonita ao longo de mais de 30 anos. Quando criamos esse evento, não imaginávamos a proporção que poderíamos alcançar, mas a festa acendeu um alerta sobre a necessidade de criarmos oportunidades para as novas gerações.

Um pedaço da zona rural na cidade

A decoração das ruas de Gramado, com o fim da ChocoPáscoa, se voltaram para a Festa da Colônia, com flores e hortaliças de diferentes espécies.

O diretor de Eventos da Gramadotur, Stefano Roldo, diz que os ornamentos que estão espalhados pela cidade, em parte, são feitos com materiais recicláveis.

Desfiles e exposições

O desfile de tratores pela Borges de Medeiros, marcado para o dia 2 de maio, e a primeira exposição de Incentivo de Cavalo Crioulo, que ocorre no dia 10 de maio, são parte da programação da Festa da Colônia.

A Escolinha Rural, com diversas oficinas, os tradicionais jogos rurais e as apresentações com bandinhas, corais e grupos folclóricos integram a programação. São parte do evento, ainda, a Festa dos Espantalhos, a Feira do Peixe Vivo e o Desfile das Carretas, nos dias 9 e 16 de maio.

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