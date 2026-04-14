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San Gennaro I e II
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Confira a lista de famílias pré-habilitadas para os 440 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida em Caxias

Contemplados inicialmente precisam procurar a Secretaria Municipal da Habitação até 30 de abril para comprovar dados. Saiba quais são os próximos passos

Luca Roth

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