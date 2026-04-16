Concessão dos Parques Aparados da Serra e Serra Geral, em Cambará do Sul, é validada pela Justiça

Desde 2021 espaços são administrados pela Urbia Cânions Verdes. Urbia Parques / Divulgação

A concessão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, teve a validade reconhecida pela Justiça, conforme decisão divulgada pela Advocacia-Geral da União (AGU). A informação foi publicada nesta quinta-feira (16), em nota da instituição.

A decisão confirmou a validade do modelo de concessão adotado pelo ICMBio para a administração de serviços de visitação e infraestrutura nos parques.

A concessão das áreas havia sido questionada em uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2020, que apontava falta de precisão no edital da licitação e ausência de licenciamento ambiental prévio.

Após a assinatura do contrato de concessão, em 2021, a Urbia Cânions Verdes passou a operar os espaços e ingressou no processo, com anuência do MPF, passando a questionar cláusulas contratuais. Segundo a AGU, a concessionária inseriu indevidamente questões relacionadas à execução do contrato.

O entendimento do Judiciário foi de que eventuais problemas apontados pela concessionária devem ser resolvidos por mecanismos contratuais, e não no âmbito da ação. O Tribunal de Contas da União (TCU) também fiscalizou o edital e os estudos de viabilidade, sem identificar falhas no projeto de concessão.

Sobre o licenciamento ambiental prévio, a Justiça entendeu que ele não é exigido como regra nessa fase, prevendo que a análise dos impactos das intervenções seja feita posteriormente, conforme a execução do contrato.

Em abril de 2021, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) já havia confirmado esse entendimento, mantendo a decisão de primeira instância que negou o pedido de suspensão da concessão.