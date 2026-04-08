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Complexo do Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado, será revitalizado até o final de 2027

Mais de R$ 7 milhões serão investidos na obra, que contempla circuitos, arquibancadas e espaços de convivência junto à natureza

Ana Júlia Griguol

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