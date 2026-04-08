Complexo do Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado, será revitalizado até o final de 2027

Projeto de revitalização do complexo do Lago Joaquina Rita Bier foi apresentado pela prefeitura de Gramado. Prefeitura de Gramado / Divulgação

Com uma ponte redonda, um "superbalanço" e mais de 3 mil mudas de hortênsias, o projeto de revitalização do complexo do Lago Joaquina Rita Bier foi apresentado na tarde desta quarta-feira (8) na prefeitura de Gramado.

O complexo, localizado no bairro Planalto, é um dos pontos turísticos da cidade. No local, também está o prédio da Secretaria de Cultura. O grande objetivo da obra, que deve começar na próxima segunda-feira (13), é tornar o parque mais acessível à comunidade, com diversos pontos de entrada e um grande percurso para circulação de pedestres.

O projeto prevê espaços de convivência, pontos de aproximação do lago, como arquibancadas e pontes, estacionamentos, sanitários e um café com vista para o lago. A empresa responsável é a Ocre Arquitetura, de Porto Alegre, que em 2023 venceu o concurso para criação e desenvolvimento do projeto de revitalização. A ideia é tornar o local mais contemporâneo, sem perder a essência que já existe, preservando elementos nas construções como a pedra e a madeira natural, além da vegetação.

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— Queremos que as pessoas, quando entrarem lá, identifiquem que há uma intervenção nova que não está em conflito com prédios históricos no local, que são de épocas diferentes. As pessoas vão poder usufruir de um espaço novo e estar em meio à natureza, que é o que já existe no local — explica o arquiteto e urbanista Diego Flamia.

Galeria de fotos do projeto

Obra em etapas

A obra vai custar cerca de R$ 7,4 milhões, e a entrega está prevista para acontecer em etapas. Conforme o secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas, Rafael Bazzan, até o final de 2026, deverão ser finalizados alguns pontos de convivência, área dos estacionamentos, sanitário, pisos e parte da vegetação. A obra completa será entregue até o final de 2027. Durante todo o período de trabalhos, o funcionamento da Secretaria da Cultura será normal.

O recurso é proveniente de um acordo feito entre um hotel, que sofreu uma penalização e precisou pagar uma multa, e a prefeitura de Gramado. Na opinião do prefeito Nestor Tissot, essa obra vai aumentar a sensação de pertencimento por parte dos moradores.

— Esse projeto de revitalização é um sonho, que era entregar uma área ainda mais bonita para a nossa comunidade. Estamos dizendo sim à comunidade. Os nossos moradores se misturando com os turistas. É muita gente circulando, passeando, de todas as idades. Então, é isso que é o bacana. Uma cidade para usufruir, para lazer e para descanso", conclui o prefeito.