Com vagas para a indústria, Randoncorp faz recrutamento presencial nesta quarta-feira em Caxias

Recrutamento ocorre na Ravi Saúde Corporativa. Hiago Fernandes / Divulgação

Interessados em trabalhar na Randoncorp, em Caxias do Sul, podem se candidatar às diversas vagas para funções industriais que estão abertas em uma ação de recrutamento presencial nesta quarta-feira (22).

As vagas disponíveis incluem funções como montador soldador, montador instalador, montador de componentes, operador de produção e de máquinas. A ação é voltada a profissionais interessados em ingressar ou se desenvolver no setor industrial.

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Para concorrer às vagas, é preciso comparecer, com currículo, na Ravi Saúde Corporativa, localizada na Rua Bento Gonçalves, 2.740, no bairro São Pelegrino, das 9h às 17h. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

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