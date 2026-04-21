Geral

Oportunidades
Notícia

Com vagas para a indústria, Randoncorp faz recrutamento presencial nesta quarta-feira em Caxias

As vagas disponíveis incluem funções como montador soldador, montador instalador, montador de componentes, operador de produção e de máquinas

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS