Com vagas para a indústria, Randoncorp faz recrutamento presencial nesta quarta-feira em Caxias

Interessados em trabalhar na Randoncorp, em Caxias do Sul, podem se candidatar às diversas vagas para funções industriais que estão abertas em uma ação de recrutamento presencial nesta quarta-feira (22).
As vagas disponíveis incluem funções como montador soldador, montador instalador, montador de componentes, operador de produção e de máquinas. A ação é voltada a profissionais interessados em ingressar ou se desenvolver no setor industrial.
Para concorrer às vagas, é preciso comparecer, com currículo, na Ravi Saúde Corporativa, localizada na Rua Bento Gonçalves, 2.740, no bairro São Pelegrino, das 9h às 17h. O atendimento será realizado por ordem de chegada.
Programe-se
- O quê: ação de recrutamento para oportunidades de emprego na Randon
- Onde: Ravi Saúde Corporativa, localizada na Rua Bento Gonçalves, 2.740
- Quando: quarta-feira (22), das 9h às 17h (sem fechar ao meio-dia)
- Contato em caso de dúvidas: (54) 3239.2015 (opção 02 - Recursos Humanos).