Com vagas em diversas áreas, concurso aberto em Nova Roma do Sul tem salários de até R$ 12,9 mil

Estão abertas até o dia 9 de maio as inscrições para o concurso público da prefeitura de Nova Roma do Sul, que oferece vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal.

O maior salário previsto é de R$ 12.973,91, destinado ao cargo de médico pediatra. Também há oportunidades para funções como agente administrativo II, mecânico, pedreiro, cirurgião dentista, enfermeiro, fiscal sanitário e ambiental, fonoaudiólogo, médico, monitor de educação básica, motorista, nutricionista, operador de máquinas, psicólogo e técnico em contabilidade.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Legalle. As taxas variam conforme o nível de escolaridade exigido: R$ 74,55 para cargos de nível fundamental e médio e R$ 124,25 para nível superior.

A seleção será realizada por meio de prova teórico-objetiva para todos os cargos. Para a função de operador de máquinas, também está prevista prova prática. A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 28 de junho.