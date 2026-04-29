Com quase 200 expositores, feira conhecida por servir como vitrine para indústria e artesanato locais começa nesta quinta-feira em Gramado

Nesta quinta-feira (30) começa a 14ª edição da feira Feito em Gramado, que destaca produtos de origem local nos setores da indústria e do artesanato. O evento ocorre até 17 de maio no Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111), com entrada e estacionamento gratuitos ao público.
Com 2,1 mil metros quadrados, a área de exposição terá em torno de 190 negócios da cidade exibindo produtos elaborados a partir de cerâmica, serralheria, móveis e pintura, por exemplo. Além de proporcionar visibilidade para micro e pequenos empreendedores, a iniciativa aposta em inovação, com setores dedicados a startups e design sustentável.
A abertura oficial com solenidade está prevista para sábado (2), às 10h30min, no hall do Expogramado, com apresentação da Orquestra Jovem.
A expectativa do secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, André Castilhos dos Reis, é bater o público de 104 mil visitantes registrado na edição do ano passado.
— O que é oferecido dentro da feira pelos artesãos e pelos nossos pequenos e microempresários são peças únicas. Digo que é o amor transformado em arte, porque o carinho deles em produzir é uma coisa fantástica — afirma.
Para participar da feira, é necessário cumprir requisitos como empresa e possuir CNPJ em Gramado, explica o titular da pasta.
— Cada expositor tem direito a levar até 30% de itens que ele não produz. Por exemplo, se ele faz malha, ele pode colocar lá um cinto ou uma bolsa, um adereço, para complementar a venda dele — afirma Reis, acrescentando que a prefeitura trabalha com o Sebrae um método de qualificação para reconhecer produtos locais com um selo de territorialidade.
A programação (veja mais abaixo) inclui o 1° Pedal Feito em Gramado, que irá acontecer no domingo (3) pela manhã. Serão realizados trajetos de 16 quilômetros e 25 quilômetros e as inscrições estão abertas, por meio do WhatsApp: (54) 99197-2083. O humorista Guri de Uruguaiana será atração na terça (5), às 19h — é sugerido o pagamento de ingresso solidário a R$ 25, valor que será revertido para entidades assistenciais.
Além disso, os 18 dias de agenda reúnem apresentações artísticas, oficinas e painéis para debate de ideias. O local ainda terá áreas específicas reservadas para crianças, para pets e para gastronomia.
A feira Feito em Gramado acontece de forma paralela à Festa da Colônia e estará aberta de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 21h. A realização é da prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.
"A feira é uma vitrine, levamos clientes por anos"
Há 15 anos no mercado, a serralheria Arte da Serra irá participar da Feito em Gramado pela quarta vez, mas colhe frutos com a procura de clientes desde a primeira edição em que marcou presença.
A sócia-proprietária Andressa Bresolin Pimentel explica que a cada ano, embora não faça vendas na hora, expõe peças que demonstram as especialidades da empresa, como grades, portas, corrimões e bancos de ferro forjado.
— Para nós a feira é uma vitrine, é onde fazemos contato com os clientes e os levamos por anos. Apresentamos nosso trabalho tanto para o pessoal da região quanto para o turista — salienta a empresária.
O catálogo da Arte da Serra contém mais de 300 peças, todas produzidas em Gramado. Andressa detalha que, dos cerca de 300 clientes mensais, 80% deles são de outros Estados.
— Na primeira feira, recebi uma moça da Bahia no estande e ela disse "você não sabe há quanto tempo eu procuro um puxador para a porta da minha clínica", e então fizemos um puxador personalizado para ela. Virou uma lembrança da viagem que ela fez para Gramado. Nossa personalização é um diferencial, os clientes recebem peças exclusivas — diz.
Atualmente, a equipe da serralheria conta com 11 colaboradores.
Programação completa
30/4 - quinta-feira
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco
1º/5 - sexta-feira
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco
2/5 - sábado
- Abertura oficial, com apresentação da Orquestra Jovem, 10h30min. Local: hall de entrada
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco
3/5 - domingo
- 1º Pedal Feito em Gramado, 8h. Local: Expogramado, área externa
4/5 - segunda-feira
- Oficina Apae, 11h. Local: Estande APAE
- Oficina Apae, 14h. Local: Estande APAE
- Projeto Pequenos Artesãos, 14h. Local: Palco
5/5 - terça-feira
- Oficina Apae, 11h. Local: Estande Apae
- Oficina Apae, 14h. Local: Estande Apae
- Painel Abrasel, 16h. Local: Palco
- Oficina de artes, 14h. Local: Jardim ACAVG (Associação Cultural Artes Visuais Gramado)
- Show Guri de Uruguaiana, 19h. Local: Auditório Hortênsias
6/5 - quarta-feira
Oficina Tricotaço, 14h. Local: Palco
7/5 - quinta-feira
- Oficina de artes, 14h. Local: Jardim ACAVG
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco
8/5 - sexta-feira
- Projeto Pequenos Artesãos, 14h. Local: Palco
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco
9/5 - sábado
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco
11/5 - segunda-feira
- Oficina Apae, 11h. Local: Estande Apae
- Oficina Apae, 14h. Local: Estande Apae
- Oficina Valentinas, 14h. Local: Palco
12/5 - terça-feira
- Oficina Apae, 11h. Local: Estande Apae
- Oficina Apae, 14h. Local: Estande Apae
- Painel Sindilojas, 14h. Local: Palco
- Oficina de artes, 14h. Local: Jardim ACAVG
13/5 - quarta-feira
- Oficina de iniciação à costura, 14h. Local: Palco
- Oficina de cerâmica, 18h. Local: Palco
14/5 - quinta-feira
- Oficina de artes, 14h. Local: Jardim ACAVG
- Painel Maratona de Inovação e Tecnologia Estudantil, 16h. Local: Palco
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco
15/5 - sexta-feira
- Mutirão MEI, 11H. Local: Estande da Secretaria de Inovação
- Oficina Valentinas, 14h. Local: Palco
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco
16/5 - sábado
- Apresentação artística, 17h. Local: Palco
- Apresentação artística, 19h. Local: Palco