Com quase 200 expositores, feira conhecida por servir como vitrine para indústria e artesanato locais começa nesta quinta-feira em Gramado

Área de exposição foi ampliada e terá 2,1 mil metros quadrados neste ano. Bruno Stoltz / Divulgação

Nesta quinta-feira (30) começa a 14ª edição da feira Feito em Gramado, que destaca produtos de origem local nos setores da indústria e do artesanato. O evento ocorre até 17 de maio no Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111), com entrada e estacionamento gratuitos ao público.

Com 2,1 mil metros quadrados, a área de exposição terá em torno de 190 negócios da cidade exibindo produtos elaborados a partir de cerâmica, serralheria, móveis e pintura, por exemplo. Além de proporcionar visibilidade para micro e pequenos empreendedores, a iniciativa aposta em inovação, com setores dedicados a startups e design sustentável.

A abertura oficial com solenidade está prevista para sábado (2), às 10h30min, no hall do Expogramado, com apresentação da Orquestra Jovem.

A expectativa do secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, André Castilhos dos Reis, é bater o público de 104 mil visitantes registrado na edição do ano passado.

— O que é oferecido dentro da feira pelos artesãos e pelos nossos pequenos e microempresários são peças únicas. Digo que é o amor transformado em arte, porque o carinho deles em produzir é uma coisa fantástica — afirma.

Para participar da feira, é necessário cumprir requisitos como empresa e possuir CNPJ em Gramado, explica o titular da pasta.

— Cada expositor tem direito a levar até 30% de itens que ele não produz. Por exemplo, se ele faz malha, ele pode colocar lá um cinto ou uma bolsa, um adereço, para complementar a venda dele — afirma Reis, acrescentando que a prefeitura trabalha com o Sebrae um método de qualificação para reconhecer produtos locais com um selo de territorialidade.

A programação (veja mais abaixo) inclui o 1° Pedal Feito em Gramado, que irá acontecer no domingo (3) pela manhã. Serão realizados trajetos de 16 quilômetros e 25 quilômetros e as inscrições estão abertas, por meio do WhatsApp: (54) 99197-2083. O humorista Guri de Uruguaiana será atração na terça (5), às 19h — é sugerido o pagamento de ingresso solidário a R$ 25, valor que será revertido para entidades assistenciais.

Além disso, os 18 dias de agenda reúnem apresentações artísticas, oficinas e painéis para debate de ideias. O local ainda terá áreas específicas reservadas para crianças, para pets e para gastronomia.

A feira Feito em Gramado acontece de forma paralela à Festa da Colônia e estará aberta de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 21h. A realização é da prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

"A feira é uma vitrine, levamos clientes por anos"

Há 15 anos no mercado, a serralheria Arte da Serra irá participar da Feito em Gramado pela quarta vez, mas colhe frutos com a procura de clientes desde a primeira edição em que marcou presença.

A sócia-proprietária Andressa Bresolin Pimentel explica que a cada ano, embora não faça vendas na hora, expõe peças que demonstram as especialidades da empresa, como grades, portas, corrimões e bancos de ferro forjado.

— Para nós a feira é uma vitrine, é onde fazemos contato com os clientes e os levamos por anos. Apresentamos nosso trabalho tanto para o pessoal da região quanto para o turista — salienta a empresária.

O catálogo da Arte da Serra contém mais de 300 peças, todas produzidas em Gramado. Andressa detalha que, dos cerca de 300 clientes mensais, 80% deles são de outros Estados.

— Na primeira feira, recebi uma moça da Bahia no estande e ela disse "você não sabe há quanto tempo eu procuro um puxador para a porta da minha clínica", e então fizemos um puxador personalizado para ela. Virou uma lembrança da viagem que ela fez para Gramado. Nossa personalização é um diferencial, os clientes recebem peças exclusivas — diz.

Atualmente, a equipe da serralheria conta com 11 colaboradores.

Programação completa

30/4 - quinta-feira

Apresentação artística, 17h. Local: Palco

Apresentação artística, 19h. Local: Palco

1º/5 - sexta-feira

Apresentação artística, 17h. Local: Palco

Apresentação artística, 19h. Local: Palco

2/5 - sábado

Abertura oficial, com apresentação da Orquestra Jovem, 10h30min. Local: hall de entrada

Apresentação artística, 17h. Local: Palco

Apresentação artística, 19h. Local: Palco

3/5 - domingo

1º Pedal Feito em Gramado, 8h. Local: Expogramado, área externa

4/5 - segunda-feira

Oficina Apae, 11h. Local: Estande APAE

Oficina Apae, 14h. Local: Estande APAE

Projeto Pequenos Artesãos, 14h. Local: Palco

5/5 - terça-feira

Oficina Apae, 11h. Local: Estande Apae

Oficina Apae, 14h. Local: Estande Apae

Painel Abrasel, 16h. Local: Palco

Oficina de artes, 14h. Local: Jardim ACAVG (Associação Cultural Artes Visuais Gramado)

Show Guri de Uruguaiana, 19h. Local: Auditório Hortênsias

6/5 - quarta-feira

Oficina Tricotaço, 14h. Local: Palco

7/5 - quinta-feira

Oficina de artes, 14h. Local: Jardim ACAVG

Apresentação artística, 17h. Local: Palco

Apresentação artística, 19h. Local: Palco

8/5 - sexta-feira

Projeto Pequenos Artesãos, 14h. Local: Palco

Apresentação artística, 17h. Local: Palco

Apresentação artística, 19h. Local: Palco

9/5 - sábado

Apresentação artística, 17h. Local: Palco

Apresentação artística, 19h. Local: Palco

11/5 - segunda-feira

Oficina Apae, 11h. Local: Estande Apae

Oficina Apae, 14h. Local: Estande Apae

Oficina Valentinas, 14h. Local: Palco

12/5 - terça-feira

Oficina Apae, 11h. Local: Estande Apae

Oficina Apae, 14h. Local: Estande Apae

Painel Sindilojas, 14h. Local: Palco

Oficina de artes, 14h. Local: Jardim ACAVG

13/5 - quarta-feira

Oficina de iniciação à costura, 14h. Local: Palco

Oficina de cerâmica, 18h. Local: Palco

14/5 - quinta-feira

Oficina de artes, 14h. Local: Jardim ACAVG

Painel Maratona de Inovação e Tecnologia Estudantil, 16h. Local: Palco

Apresentação artística, 17h. Local: Palco

Apresentação artística, 19h. Local: Palco

15/5 - sexta-feira

Mutirão MEI, 11H. Local: Estande da Secretaria de Inovação

Oficina Valentinas, 14h. Local: Palco

Apresentação artística, 17h. Local: Palco

Apresentação artística, 19h. Local: Palco

16/5 - sábado