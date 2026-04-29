Geral

14ª edição
Notícia

Com quase 200 expositores, feira conhecida por servir como vitrine para indústria e artesanato locais começa nesta quinta-feira em Gramado

"Feito em Gramado" ocorre no Expogramado e tem entrada e estacionamento gratuitos. Expectativa da prefeitura é bater o público de 104 mil visitantes registrado na edição do ano passado

Luca Roth

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