Com parte das obras concluídas, ligação entre Caxias do Sul e Campestre da Serra é retomada pela Ponte dos Korff

Bloqueado desde o dia 30 de março, o trânsito entre Caxias do Sul e Campestre da Serra pela Estrada Municipal 386 foi reestabelecido após a conclusão da primeira etapa das obras que vão asfaltar parte do caminho entre os distritos de Criúva e São Manuel.
O trecho é utilizado especialmente por produtores rurais e se inicia logo após a Ponte dos Korff, construída no início do século XX e que marca a divisa entre os municípios. O investimento está sendo realizado pela prefeitura de Campestre da Serra.
De acordo com o secretário de Obras, Adriano Pelissari, os serviços deixaram 1,6 quilômetros prontos para receber a primeira camada de asfalto.
Ainda segundo Pelissari, as próximas etapas da obra devem deixar o fluxo em meia pista, sem necessidade de uma nova interdição total.