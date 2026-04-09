Com parte das obras concluídas, ligação entre Caxias do Sul e Campestre da Serra é retomada pela Ponte dos Korff

Cancha está pronta para receber 1,6 quilômetros de asfalto no trecho de Campestre da Serra. Secretaria Municipal de Obras / Divulgação

Bloqueado desde o dia 30 de março, o trânsito entre Caxias do Sul e Campestre da Serra pela Estrada Municipal 386 foi reestabelecido após a conclusão da primeira etapa das obras que vão asfaltar parte do caminho entre os distritos de Criúva e São Manuel.

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O trecho é utilizado especialmente por produtores rurais e se inicia logo após a Ponte dos Korff, construída no início do século XX e que marca a divisa entre os municípios. O investimento está sendo realizado pela prefeitura de Campestre da Serra.

De acordo com o secretário de Obras, Adriano Pelissari, os serviços deixaram 1,6 quilômetros prontos para receber a primeira camada de asfalto.