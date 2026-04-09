Geral

Trânsito
Notícia

Com parte das obras concluídas, ligação entre Caxias do Sul e Campestre da Serra é retomada pela Ponte dos Korff

Estrada Municipal 386 é utilizada principalmente por produtores rurais e passa por Criúva e São Manuel, distritos dos dois municípios

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS