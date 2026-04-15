Com mais 34 mil doses, vacinação contra a gripe é ampliada para todas as UBSs de Caxias do Sul

A meta é vacinar ao menos 90% das crianças, gestantes e idosos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul após a chegada de um novo lote com 34 mil doses. A remessa, recebida no início desta semana, está sendo distribuída gradativamente, com prioridade para os postinhos que estavam desabastecidos e para regiões do interior que ainda não haviam recebido imunizantes.

Com isso, as 48 UBSs do município passam a ofertar a vacina contra a Influenza, além das demais imunizações previstas no calendário de rotina. A expectativa é de que, ao longo dos próximos dias, todas as unidades estejam plenamente abastecidas.

A campanha de vacinação começou em 28 de março e já conta com três remessas recebidas pelo município. A diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, Andiara Kaefer, afirma que o município já recebeu cerca de um terço do total de doses necessárias e que a campanha busca ampliar a cobertura entre os públicos prioritários, que somam quase 190 mil pessoas. A meta é vacinar ao menos 90% das crianças, gestantes e idosos, conforme orientação do Ministério da Saúde, segundo a diretora.

Grupos prioritários que podem receber a vacina

Crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias

Pessoas com 60 anos ou mais

Gestantes

Puérperas (mulheres até 45 dias após parto)

Trabalhadores da saúde

Indígenas

Pessoas em situação de rua

Professores dos ensinos básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos Correios

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas

UBSs de horário estendido

As UBSs de Caxias do Sul que mantêm horários estendidos estão sendo utilizadas também para a vacinação ampliada. A sala de vacina das UBSs Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado e Esplanada atendem até às 19h.

O novo horário de vacinação nessas unidades disponibilizarão as imunizações do calendário de rotina e da gripe (Influenza) para grupos prioritários. As UBSs do Reolon e Vila Ipê, também de horário estendido, ainda não entrarão nessa ampliação.