Com mais 34 mil doses, vacinação contra a gripe é ampliada para todas as UBSs de Caxias do Sul

A vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul após a chegada de um novo lote com 34 mil doses. A remessa, recebida no início desta semana, está sendo distribuída gradativamente, com prioridade para os postinhos que estavam desabastecidos e para regiões do interior que ainda não haviam recebido imunizantes.
Com isso, as 48 UBSs do município passam a ofertar a vacina contra a Influenza, além das demais imunizações previstas no calendário de rotina. A expectativa é de que, ao longo dos próximos dias, todas as unidades estejam plenamente abastecidas.
A campanha de vacinação começou em 28 de março e já conta com três remessas recebidas pelo município. A diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, Andiara Kaefer, afirma que o município já recebeu cerca de um terço do total de doses necessárias e que a campanha busca ampliar a cobertura entre os públicos prioritários, que somam quase 190 mil pessoas. A meta é vacinar ao menos 90% das crianças, gestantes e idosos, conforme orientação do Ministério da Saúde, segundo a diretora.
Grupos prioritários que podem receber a vacina
- Crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias
- Pessoas com 60 anos ou mais
- Gestantes
- Puérperas (mulheres até 45 dias após parto)
- Trabalhadores da saúde
- Indígenas
- Pessoas em situação de rua
- Professores dos ensinos básico e superior
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Profissionais das Forças Armadas
- Pessoas com deficiência permanente
- Caminhoneiros
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso
- Trabalhadores portuários
- Trabalhadores dos Correios
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
- População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas
UBSs de horário estendido
As UBSs de Caxias do Sul que mantêm horários estendidos estão sendo utilizadas também para a vacinação ampliada. A sala de vacina das UBSs Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado e Esplanada atendem até às 19h.
O novo horário de vacinação nessas unidades disponibilizarão as imunizações do calendário de rotina e da gripe (Influenza) para grupos prioritários. As UBSs do Reolon e Vila Ipê, também de horário estendido, ainda não entrarão nessa ampliação.