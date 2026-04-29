Com liminar derrubada, prefeitura de Gramado pretende republicar edital para contratar nova gestão de hospital 

O Tribunal de Justiça (TJRS) derrubou a liminar que suspendia o edital de contratação de nova gestora para o Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado. A decisão foi proferida nesta terça-feira (28) pela desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro.

Conforme a decisão, a medida estaria interferindo nas obrigações do município. Antes, o edital havia sido suspenso após o Ministério Público (MPRS) mover ação civil pública contra a prefeitura de Gramado.

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É o segundo chamamento realizado pela prefeitura em busca de uma nova gestora para o único hospital da cidade. No momento, a gestão segue com o Grupo Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, a partir de um aditivo assinado para seguir na administração até o fim do certame.

A partir da decisão, o município pretende publicar novamente o chamamento. De acordo com a assessoria da prefeitura, "o edital será retificado, com ajustes de datas em virtude da suspensão, para posteriormente ser publicado novamente".

Dessa forma, segundo a assessoria, o edital deve ser publicado novamente na etapa de habilitação técnica das empresas interessadas. O município não estabelece um prazo para a nova publicação.

De acordo com o promotor Max Guazzelli, o Ministério Público apresentará contrarrazões para a decisão da desembargadora do TJRS.

MPRS apontou teto insuficiente para custeio de hospital

O motivo da ação, de acordo com o Ministério Público (MP), seriam irregularidades, como o teto insuficiente para o custeio da instituição. O promotor Max Guazzelli explica que o edital fixou o teto financeiro mensal de R$ 4,9 milhões.

Enquanto isso, conforme destacado pelo MP, um estudo técnico elaborado por consultoria contratada pelo próprio município indicaria que a operação sustentável do hospital exige uma receita mensal aproximada de R$ 5,1 milhões.

Guazzelli acrescenta que o estudo, elaborado pela Fundação José Arthur Boiteux, é do ano passado e novos serviços foram adicionados ao hospital. Com isso, o valor para a operação poderia precisar ainda de nova atualização.

O edital foi publicado em 6 de março, com os recebimentos de propostas abertos em 11 de março. O envio seguiria até 24 de abril. Agora, novas datas devem ser publicadas.

Primeiro edital foi cancelado

O primeiro edital para o chamamento de nova gestão foi revogado em fevereiro pelo município de Gramado, após divulgação de vencedor. Na ocasião, o Ministério Público (MP) apontou vícios no processo. Ou seja, falhas ou irregularidades que podem comprometer a validade do processo.

No processo, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), o mesmo que administra as UPAs de Caxias do Sul, tinha sido o vencedor. De acordo com o MP, a empresa foi a única habilitada para assinar o contrato. O Grupo Ana Nery também estava na concorrência do edital.

Guazzelli explicou que as exigências do edital teriam impedido o princípio da concorrência. Entre elas, o prazo para apresentação de documentos e propostas entre 26 de dezembro e 7 de janeiro, coincidindo com o período de festividades de final de ano e a ilegalidade da exigência de visita técnica obrigatória como condição de habilitação, sem a possibilidade de substituição por declaração de responsável técnico, o que também restringiria indevidamente a participação.

A partir da ação, a Justiça concedeu uma liminar para que o atual gestor da casa de saúde, o Hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul, continuasse na administração até o fim do processo no Judiciário. Com a revogação do primeiro edital, a liminar perdeu efeito.