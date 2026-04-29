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Com liminar derrubada, prefeitura de Gramado pretende republicar edital para contratar nova gestão de hospital 

Decisão de desembargadora do Tribunal de Justiça (TJ) entende que medida estaria interferindo nas obrigações do município. De acordo com assessoria do Executivo, chamamento será retificado e publicado com novos prazos

Bruno Tomé

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