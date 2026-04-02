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Com possibilidade de ampliações na BR-116, Caxias do Sul vê oportunidade para negociar municipalização de trecho da rodovia

Iniciativa apoiada pela prefeitura prevê que antes seja realizado novo traçado da estrada no contorno oeste e a transferência do posto da PRF para Vila Cristina. Polícia avalia que segmento entre Av. São Leopoldo e encruzilhada de Ana Rech perdeu características de rodovia

Luca Roth

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