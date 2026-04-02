Com possibilidade de ampliações na BR-116, Caxias do Sul vê oportunidade para negociar municipalização de trecho da rodovia

Ponto da rodovia onde fica o Hospital Geral é considerado um dos mais críticos na cidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cotado para receber ampliações que são esperadas há anos, o trecho da BR-116 em Caxias do Sul também está inserido em um debate que envolve a possível municipalização de parte da rodovia federal.

Em janeiro, além de confirmar que sairá do papel o viaduto da BR-116 no cruzamento com a Perimetral Norte, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a autorização da contratação do projeto de engenharia para elaboração de um novo traçado da rodovia no contorno oeste de Caxias, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) deste ano.

O trajeto pensado sairia da região do bairro Serrano, contornaria a cidade pelo norte, passaria pela área do Samuara e seguiria em direção à região de Porto Alegre. A estimativa é que o novo corredor tenha cerca de 70 quilômetros de extensão.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) confirma que a municipalização da BR-116 em Caxias do Sul já foi tratada em reuniões com a prefeitura, mas pondera que qualquer encaminhamento dependerá do projeto e da execução do contorno oeste, que será o novo traçado principal da rodovia.

Em um entendimento semelhante, o secretário municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, reforça que há interesse na municipalização da rodovia, com a condição de que antes seja executada a megaobra de infraestrutura.

— O traçado mudaria, e aí sim poderíamos pleitear e ajustar que houvesse a municipalização da BR-116. Mas isso é uma obra de médio a longo prazo, e é claro que, para a prefeitura assumir, precisarão ser feitas várias obras de infraestrutura, que nós vamos continuar pleiteando, discutindo, propondo para que o governo federal vá executando ao longo do tempo — salienta Caberlon.

PRF busca construção de nova sede em Vila Cristina, próximo à rotatória com a RS-452, onde já funcionou um pedágio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A avaliação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que o trecho da BR-116 entre a rotatória com a Avenida São Leopoldo (km 154) e a encruzilhada de acesso ao bairro Ana Rech (km 142) perdeu as características de rodovia. Chefe da corporação na cidade, Jonatas Josué Nery afirma que o segmento pode ser interpretado como uma perimetral, especialmente por conta da densidade urbana que se formou em seu entorno.

Esse contexto leva a PRF a buscar a construção de uma nova sede, ainda na BR-116, mas em Vila Cristina, próximo à rotatória com a RS-452, onde já funcionou um pedágio. A atual unidade, considerada defasada e sem possibilidade de ampliação, fica no bairro De Lazzer, próximo do entroncamento com a Perimetral Norte.

Em março, o município e a corporação deram andamento à negociação da permuta da área pretendida no distrito com um imóvel pertencente à União. A reunião aconteceu na sede do Executivo, com a participação do prefeito Adiló Didomenico.

Levantamento da PRF indica que, ao todo, há 16 semáforos em 12 quilômetros de rodovia entre a entrada de Ana Rech e a rotatória com a Avenida São Leopoldo. Porthus Junior / Agencia RBS

Segundo Josué Nery, a sede no interior, além de ter uma estrutura moderna, permitirá ampliar a fiscalização sobre o transporte rodoviário, com averiguações de pesagem de carga, inspeções de coletivos e cargas de produtos perigosos, além de abordagens para coibir contrabando, descaminho e tráfico de drogas.

— Há um longo tempo queremos construir uma nova unidade. A gestão estratégica da PRF prevê que devem ser feitas tratativas para que trechos densamente urbanizados sejam repassados para os municípios e a PRF passe a exercer o que foi sempre a sua função: o policiamento e a fiscalização de trechos rodoviários, ou seja, trechos rurais. Em áreas densamente urbanizadas perdemos nossa capacidade policial para ocorrências que poderiam ser atendidas por órgãos municipais — argumenta o agente.

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Caberlon analisa que, quando a PRF obtiver a nova base em Vila Cristina, o atendimento de ocorrências na área urbana de Caxias pode ser dificultado devido à distância. São 19,2 km de deslocamento até a Avenida São Leopoldo, uma demora de cerca de meia hora.

É outro motivo que aproxima o município das conversas para gerir um trecho da rodovia, conforme o secretário:

— Por esse motivo, já se conversou, mas é um estágio muito preliminar, para que a prefeitura passe a fazer, através das secretarias competentes para isso, a gestão e o atendimento das ocorrências no trecho urbano da BR-116. Isso só vai evoluir e acontecer quando houver a transferência efetiva do posto da PRF para Vila Cristina.

Rodovia pede série de intervenções

Embora a construção de um viaduto entre a BR-116 e a Perimetral Norte represente um passo importante rumo à fluidez do trânsito, o chefe da PRF em Caxias aponta outros pontos da rodovia que precisam de intervenções para a solução de gargalos.

O mais crítico deles, inclusive com histórico de atropelamentos, é o da entrada do Hospital Geral (HG) e da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O local acumula intenso trânsito de veículos, causando grandes filas na pista, e de pedestres, que contam apenas com apoio de semáforos e faixas de segurança para travessia.

— A confluência da BR-116 com as ruas Conselheiro Dantas e Irma Zago, no final da tarde, quando em período letivo da universidade, é totalmente caótica. Ali há muitas ocorrências de sinistros graves, com óbitos. Há paradas de ônibus, universidade, hospital, atacado, escola, presídio, então é um fluxo enorme. Eu cito que esse é o principal ponto — constata Josué Nery.

Outros trechos da rodovia que tradicionalmente registram retenção no fluxo e são mencionados pelo agente:

Cruzamentos com as ruas Sinimbu — próximo do Monumento ao Imigrante —, Luiz Michielon e Rodrigues Alves.

Trecho de cerca de 900 metros ainda não duplicado no sentido norte, entre os acessos ao Vila Verde e ao Planalto.

Encruzilhada de Ana Rech.

Acesso ao bairro Vila Verde e à Igreja de São Romédio.

Josué Nery acredita que a rodovia com duas pistas para cada lado está bem atendida, mas ressalta que o problema está no alto número de cruzamentos, chamados de secções. Um levantamento da PRF indica que, ao todo, há 16 semáforos em 12 quilômetros de rodovia entre a encruzilhada de Ana Rech e a rotatória com a Avenida São Leopoldo.

Jonatas Josué Nery é chefe da PRF em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

— O trânsito chega num ponto em que não podemos mais ter cruzamentos em nível. O semáforo não resolve. Um paliativo seria rotatórias amplas. Mas são extremamente necessárias obras que façam com que a BR não esteja no mesmo nível de cruzamentos da cidade — acrescenta.

Além disso, sugere a instalação de mais passarelas, com o complemento de defensas e barreiras no canteiro da pista para impedir travessias de risco aos pedestres.

— A BR-116 em direção a São Marcos ou a Nova Petrópolis é uma rodovia com praticamente cem anos, com um traçado muito irregular. O futuro dessa rodovia é se tornar uma via turística, para quem quer passear, contemplar o relevo, porque ela não te dá fluidez — comenta Josué Nery.