Com aulas em sede provisória, IFRS inicia primeiro curso em Gramado

Programação incluiu apresentação do curso e palestra sobre políticas públicas voltadas às mulheres. Prefeitura de Gramado / Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) iniciou, na noite da última segunda-feira (13), as atividades do primeiro curso ofertado no Campus Gramado. A aula inaugural ocorreu na Escola Municipal Moisés Bezzi, no bairro Várzea Grande, onde funcionam as atividades em sede provisória.

A primeira turma é do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Cuidadora de Idosos, vinculado ao Programa Mulheres Mil. Participam 25 alunas. As inscrições já foram encerradas, mas o IFRS pretende abrir uma nova turma.

Com duração aproximada de três meses e carga horária de 160 horas, o curso aborda temas como envelhecimento, saúde da pessoa idosa, primeiros socorros, higiene, organização de ambientes e legislação. Também inclui conteúdos sobre direitos das mulheres, relações humanas e ética.

O Programa Mulheres Mil é uma iniciativa do governo federal voltada à ampliação do acesso de mulheres à educação profissional.

Campus definitivo segue em obras

Projeto do novo campus do IFRS, em Gramado, nas Hortênsias. Projeto IFRS / Divulgação

As obras para a edificação do campus do IFRS em Gramado começaram em março, cerca de oito meses após assinar o contrato com a WC Construtora e Incorporadora.

A construção do campus ocorre em um terreno de 16 hectares, no bairro Várzea Grande. A área, doada pela prefeitura, irá receber um bloco com três pavimentos com salas de aula, laboratórios, biblioteca, espaços de convivência e infraestrutura de apoio; uma quadra poliesportiva; um bloco de banheiros e vestiários; o pórtico de entrada; uma subestação de energia elétrica. Ao todo, serão 5,5 mil metros quadrados de infraestrutura.

A estimativa é que as obras durem cerca de 30 meses. A construção e implantação do campus em Gramado integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. A unidade recebeu investimento de R$ 15 milhões para a edificação. Outros R$ 10 milhões serão destinados para a compra de equipamentos.

Consulta aberta para novos cursos

Audiências públicas e levantamentos têm sido feitos para avaliar quais áreas de conhecimento despertam o interesse da população. No ano passado, uma pesquisa feita com estudantes do 8° e do 9° ano indicou que áreas como “turismo, hospitalidade e lazer” (28,8% das respostas), “gestão e negócios” (21,2%) e “ambiente e saúde” (20,9%) foram as mais indicadas pelos alunos.

Os cursos de Técnico em Gastronomia, Administração, Informática, Artes Visuais e Enfermagem foram os cinco mais mencionados entre os estudantes. A comunidade também pode participar, opinando sobre quais formações gostaria que fossem abertas no campus. A pesquisa online pode ser acessada por esse link.

A ideia dos gestores do IFRS em Gramado é ofertar cursos técnicos realizados em concomitância ao Ensino Médio, sejam eles estudantes do IFRS ou de outra instituição, além de formações para quem já finalizou o ensino médio.