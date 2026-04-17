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Com aulas em sede provisória, IFRS inicia primeiro curso em Gramado

Obras do campus definitivo, no bairro Várzea Grande, começaram em março. A primeira turma é do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Cuidadora de Idosos 

Pablo Ribeiro

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