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Com apenas dois eleitos nos cargos, Conselho Tutelar de Bento Gonçalves faz nova eleição

Mínimo exigido é de cinco profissionais na cidade. Eleições suplementares já foram convocadas e estão com as inscrições abertas até quinta-feira (30)

Renata Oliveira Silva

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