Com apenas dois eleitos nos cargos, Conselho Tutelar de Bento Gonçalves faz nova eleição

O Conselho Tutelar de Bento Gonçalves enfrenta um momento delicado após a saída de vários conselheiros nos últimos meses. Dos 13 eleitos em 2024 e 2025, apenas dois seguem em atividade. Diante do cenário, uma nova eleição suplementar está sendo organizada, com inscrições abertas até quinta-feira (30).

De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), Nadir Zeni, a gestão de quadriênio 2024/2028 foi eleita com cinco titulares e cinco suplentes. Em 2025, houve a primeira eleição suplementar e três candidatos foram aprovados, totalizando 13 conselheiros.

Entretanto, durante o ano, iniciaram as primeiras saídas com uma titular que pediu licença, prevista em lei, para assumir uma vaga na Câmara de Vereadores. A segunda foi afastada por atestado de saúde e aguarda a liberação pelo INSS.

Depois, houve seis casos de exonerações pelos seguintes motivos: processo administrativo (1), motivos pessoais (1), outras oportunidades de emprego (3) e afastamento por acidente de trânsito e sem previsão de retorno (1). Já dos suplentes, três não tiveram interesse em assumir quando foram convocados.

Com isso, apenas dois titulares estão atuando na cidade nesse momento. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), deveriam ter, no mínimo, cinco profissionais. Segundo Nadir, os atendimentos estão acontecendo, mas buscam "amenizar" os impactos.

— Dada a excepcionalidade, ficamos com dois conselheiros que estão atuando dentro de suas possibilidades. A rede de proteção está ciente do momento atípico e cada ator do sistema tentando amenizar da melhor forma possível — salienta.

Paralelamente, para solucionar a situação, o Comdica está organizando mais uma eleição suplementar para ocupar os cargos em aberto. Porém, foi necessário prorrogar as inscrições até quinta-feira (30) por não terem alcançado o mínimo de candidatos para realização do pleito.

— A primeira inscrição teve, apenas, três candidatos. Número abaixo do mínimo, que é cinco. Na prorrogação, a expectativa, pela procura, é que ultrapasse o número mínimo e, desta forma, dar andamento ao processo conforme Edital publicado no Diário Oficial do município. Nossos esforços estão nas campanhas de divulgação que toda a rede de proteção está empenhada em disseminar — frisou Nadir.

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Sobre a vaga de conselheiro

A carga horária é de 40h e o salário é de R$ 3.627,94. Os interessados precisam consultar quais documentos devem entregar neste link e devem entregar todos impressos, em envelope lacrado, na Sala de Conselhos, rua 10 de novembro, 190, bairro Cidade Alta, das 8h às 17h.

Para os candidatos aprovados, serão aplicadas provas de conhecimentos específicos como de informática, português e redação, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal Nº 7.206/2025. Serão considerados suplentes seguindo a ordem decrescente de votação.

Após o resultado da prova e a homologação das candidaturas, é liberado o período de propaganda eleitoral com a permissão do uso de santinhos, constando apenas número, nome, foto do candidato e currículo.

Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos em sufrágio universal e direto, pelo voto uninominal facultativo e secreto dos eleitores aptos no cadastro da Justiça Eleitoral no município, em eleição presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizada pelo representante do Ministério Público.