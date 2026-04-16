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Com 60 mil veículos a mais em 10 anos, frota maior levanta questionamentos no trânsito de Caxias do Sul

Em março de 2026, de acordo com dados do Detran, são mais de 358 mil veículos no município. Especialistas listam o que motiva a procura por carro próprio no lugar da utilização de outros modais de transporte

Bruno Tomé

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