Colisão frontal deixa seis feridos na BR-470, em Bento Gonçalves

Um acidente de trânsito deixou seis pessoas feridas no km 212 da BR-470, nas proximidades do bairro São Roque, em Bento Gonçalves , por volta das 7h45min deste sábado (18).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foi uma colisão frontal envolvendo dois veículos: um VW/Golf, com placas de Capela de Santana, e um VW/Voyage, emplacado em Caxias do Sul.

Cada veículo transportava três ocupantes. Cinco feridos foram encaminhados ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre eles dois homens de 20 anos e um de 22 anos, ocupantes do Golf, e duas passageiras do Voyage, uma mulher de 50 anos e uma adolescente de 13 anos. A sexta vítima, um homem de 56 anos que estava no Voyage, foi levada ao hospital pelos bombeiros.