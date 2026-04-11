Colégio Tiradentes de Caxias do Sul recebe 80 novos alunos em cerimônia de ingresso 

Formatura marcou a entrega das boinas, item do vestuário que identifica os novos estudantes ingressantes na instituição. Tamires Piccoli / Agencia RBS

Um grupo de 80 novos alunos selecionados para estudar no Colégio Tiradentes de Caxias do Sul, passou pelo rito de ingresso na manhã do sábado (11). De forma simbólica, os adolescentes receberam as boinas que complementam o fardamento usado nas aulas, representando a integração deles à comunidade escolar.

O evento, realizado no ginásio da Fundação Marcopolo, contou com a presença de familiares e dos integrantes do colégio, que é gerido pela Brigada Militar. O momento de entrega das boinas foi feito pelo pais e padrinhos, celebrando a conquista dos estudantes ao serem admitidos no Colégio.

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— Novamente tivemos um processo de seleção bem acirrado. Eram 80 vagas para 600 candidatos. Esse jovens que passaram pela Formatura das Boinas, fizeram as provas intelectual e física no ano passado. Então é um processo que exige dedicação e emociona os jovens e toda a família com a conquista — comenta Wagner Carvalho, diretor da escola.

Os aprovados começaram a frequentar o colégio ainda em fevereiro, quando passaram pela fase de adaptação. Segundo Carvalho, são jovens vindos de diversas cidades da região, como Farroupilha, São Marcos, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Nova Roma do Sul, Canela, bem como Caxias do Sul.

Entrada dos alunos, que passaram pelo rito de acolhimento no Colégio Tiradentes. Tamires Piccoli / Agencia RBS

A instituição oferta aulas em turno integral para os três anos do ensino médio. Além do conteúdo previsto no currículo padronizado pelo Estado, há aulas extras, focadas em atividades esportivas.

O colégio conta com 14 professores, contratados pela Secretaria Estadual de Educação, assim como militares que dão suporte na rotina das aulas.

Os diferenciais que atraem os alunos

Alto desempenho no histórico escolar e predileção por desafios. Essas características permeiam o perfil dos estudantes que optam pela formação do ensino médio no Colégio Tiradentes. Entre eles é praticamente unanimidade: a prova física é o maior desafio para se obter a aprovação.

Assim foi com a dupla Rafael Guarese e Betânia Rech, ambos de 15 anos, ele de Flores da Cunha e ela de Caxias do Sul. A dedicação prévia com os estudos garantiu tranquilidade na prova de conhecimentos. Contudo, literalmente, foi necessário esforço para superar o desafio físico.

Betânia Rech e o colega Rafael Guarese. Tamires Piccoli / Agencia RBS

— Fui muito incentivado pela minha antiga professora de matemática, principalmente pelo destaque nas minhas notas. Então precisei me dedicar para o preparo físico. Entrar no Tiradentes foi a maior conquista da minha vida escolar, sinto que me encaixei aqui e a cada dia fico mais feliz com essa escolha — se orgulha Guarese.

Já Bethânia, resumiu o processo em um sonho realizado.

— Conheci a escola por um amigo e, desde então, sonhava em estudar nela. Sentia que precisava de algo a mais na minha vida. Quando fiz a prova de conhecimentos, achei tranquilo, mas a física foi difícil. Ver que consegui chegar aqui traz uma sensação incrível — comemora.

Irmãos Arthur e Bianca Toigo de Campos contam que se dedicaram aos estudos por quatro meses para conseguir ingressar no Colégio Tiradentes. Tamires Piccoli / Agencia RBS

Os gêmeos caxienses Arthur Toigo de Campos e Bianca Toigo de Campos, 15, também viram no Colégio Tiradentes, a porta de entrada para o futuro. Os irmãos, que já vinham num ritmo de estudo intenso, foram aprovados no colégio da Brigada Militar e no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).

— A decisão de ir para o Tiradentes foi influência de um primo, que se formou aqui no ano passado e a gente esteve na cerimônia. A disciplina, a forma de ensino nos agradou mais.

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