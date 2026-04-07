Clássico entre Caxias e Juventude provoca alterações no trânsito nesta quarta-feira

Liberação ocorrerá após a saída dos torcedores. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Caxias e Juventude entram em campo para o clássico 291 às 18h desta quarta-feira (8). O confronto, válido pela Copa Sul-Sudeste, será no Estádio Centenário e vai causar alterações no trânsito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) haverão mudanças a partir das 15h na Rua Carlos Bianchini, nos cruzamentos com as ruas Professor Marcos Martini e Dom João Batista Scalabrini, e na Rua Thomás Beltrão de Queiróz até a rótula com a Rua Bento Gonçalves, que estará liberada para tráfego.